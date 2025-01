Joseba Larrañaga explica a quién va dirigida la celebración de Mbappé tocándose el escudo: "Lo he entendido así"

Una de las imágenes que nos dejó la eliminatoria de Copa entre el Real Madrid y el Celta de Vigo fue la celebración del gol de Kylian Mbappé (el 1-0), que con gesto de rabia y agarrándose la camiseta, se señaló el escudo.

CORDONPRESS Kylian Mbappé se señala el escudo en la celebración de su gol frente al Celta en la Copa

En cualquier caso, fue una celebración deslucida. El francés celebró el gol bastante solo porque, al parecer, otros jugadores estaban pendientes de si el árbitro iba a anular o no la jugada por el posible penalti de Lunin a Swebderg justo en la jugada que precedía a la contra.

Al gesto de señalarse el escudo, le ha seguido un gesto como de 'no' con la mano. Según comentó Paco González, que dirigió este jueves Tiempo de Juego, Mbappé "va diciendo una frase como si dijera… 'Nunca dudéis de esto' o algo así".

Sin embargo, Joseba Larrañaga contó otro detalle que pasó desapercibido. Con uno de los compañeros con quien Mbappé compartió su alegría por el gol fue con uno de los señalados por el público del Bernabéu: Aurelién Tchouameni.

El francés, que fue titular en el centro del campo frente al Celta, se convirtió en el centro de las críticas de la grada del estadio madridista tras la dolorosa derrota en la final de la Supercopa de España frente al Barcelona por 2 a 5: "Creo que he entendido como que ha dicho de no pitar a la gente del escudo. O sea, que no pitaran a algo que sea del Real Madrid. Al Madrid no se le pita, yo lo he interpretado así", comentó Larrañaga.

CORDONPRESS Mbappé celebra con Tchouameni el primer gol del Real Madrid frente al Celta

En las redes sociales, varios aficionados interpretaban que Mbappé había querido decir que "este escudo no se rinde".

Roberto Morales apuntó que uno de los mejores amigos de Mbappé en el vestuario del Real Madrid es su compañero de selección, Tchouameni, que podía estar dolido por los silbidos recibidos en el tramo incial del duelo copero.

EL 'CASTIGO' DE LA AFICIÓN DEL BERNABÉU

La afición del Real Madrid ya llegó caliente a la cita de este jueves en el Santiago Bernabéu tras el desastre de la final de la Supercopa.

Por ese motivo, en cuanto el equipo pisó el césped para iniciar los ejercicios de calentamiento previos al partido, comenzaron los silbidos, que fueron más intensos durante el anuncio del once titular a través de la megafonía.

La mayor pitada se la llevó Tchouaméni, pero no fue el único. La afición madridista se explayó igualmente contra Ferland Mendy, Vinicius y su entrenador, Carlo Ancelotti.

El videomarcador del Santiago Bernabéu muestra a Tchouameni durante las alineaciones

Raúl Asencio, Luka Modric y Kylian Mbappé estuvieron entre los más aplaudidos en la previa al partido.

Precisamente, quien hizo una interpretación más adecuada a la situación sobre la pitada de la grada fue Ancelotti. El técnico del Real Madrid afirmó en la rueda de prensa posterior al encuentro que "el Bernabéu ha pitado para dar un toque de atención y cuando el partido se ha complicado ellos han empujado. Cuando el Bernabéu empuja es especial para nosotros".

Y por si quedaba alguna duda, fue el propio Mbappé el que desveló el significado de su celebración a través de un escueto mensaje en sus redes sociales.

Historia de Mbappé en Instagram

"Con el escudo no se juega, ¡Hala Madrid!", escribió el delantero francés en un 'story' publicado en su cuenta de Instagram.

Ancelotti también quiso alabar el buen partido de Tchouaméni frente al Celta: "Me parece aceptable por lo que ha pasado ante el Barcelona. Después el equipo ha reaccionado bien, sobre todo Tchouaméni que ha jugado un gran partido", valoró el italiano antes de concretar que el futbolista "es un jugador de carácter absoluto, que ha vuelto a su posición y ha ayudado al equipo sobre todo en el aspecto defensivo, recuperando muchos balones, ayudando a los centrales, siendo bueno en la presión y ayudando con balón a Modric y Ceballos".