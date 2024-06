Jordan Díaz cumple su promesa con El Partidazo de COPE: "Me tiemblan las piernas, estoy en shock"

El atleta español Jordan Díaz hizo historia este martes al lograr la medalla de oro en triple salto en el Europeo de atletismo con un salto de 18.18, récord nacional con el que destronó al portugués Pedro Pichardo, campeón olímpico y defensor de la corona continental que conquistó en Múnich 2022.

Jordan Díaz, oro en triple salto

Juanma Castaño le recordó que la primera entrevista en radio la dio en El Partidazo de COPE, que fue cuando prometió que cuando lograra su primera medalla entraría en primer lugar en nuestro programa; y le preguntó por el gran salto que le dio el oro: “18 metros es complicado, solo lo han hecho 100 atletas en la historia. Se ha logrado, ha sido el debut soñado y muy contento. Me sentía bastante bien. Tenía problemas en la carrera pero mi entrenador me lo ha arreglado, me han apoyado desde la grada y se ha logrado. Son sensaciones. Es algo que es complicado de entender. Son muchas horas de entrenamiento”.





Jordan Díaz le contó a Juanma que le había cogido el teléfono mientras estaba esperando el control antidoping y que todavía no había podido hablar con sus padres, que se encontraban en Cuba: “Quiero saber cómo están mis padres porque se ponen muy nerviosos cuando compito. Ojalá estén bailando”.

El nuevo oro en triple salto debutaba en este Europeo bajo la bandera de España: “Tomé la decisión, que es muy complicada y con lo bien que me han acogido, puedo decir que me siento español; y el que diga que no, me da igual”.

Por último, Jordan Díaz reconoció cómo se encontraba tras el logro histórico: “Me están temblando las piernas, estoy en shock”.

