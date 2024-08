Javier Guillén, en El Partidazo de COPE: "Ha sido un etapón, no contábamos con esto"

Hablamos en El Partidazo de COPE con Javier Guillén, director de La Vuelta a España, tras la disputa de la 6ª etapa que ha cambiado por completo la general. O'Connor es el nuevo líder después de culminar su exhibición de 28 kilómetros en solitario y conseguir una ventaja de 4'51" sobre Roglic en la clasificación general.

Guillén ya dijo en la entrevista en El Partidazo de COPE antes de comenzar la Vuelta que confiaba en que esta sexta etapa iba a dar sorpresas: “Ha sido un etapón, pensaba que iba a tener otro desarrollo. Al final ha dado la sorpresa, que es lo que queríamos. La Vuelta se pone bonita, abierta e inesperada. Quedan 16 etapas todavía y el que quiera ganar, tiene que atacar. A ver O'Connor cómo gestiona el liderato porque hay equipos muy fuertes”.

O'Connor, con el maillot rojo de líder de La Vuelta (@decathlonAG2RLM)





Ha habido críticas porque decían que las etapas eran muy aburridas: “Creo que este tipo de etapas son manifiestamente mejorables. Ya no queda ninguna que se vaya a repetir el perfil, pero han sido tres etapas casi iguales. La gente lo que quiere es espectáculo. Entiendo a los que dicen que debería ser de otra manera y estoy con ellos. El tema de los puntos es buena idea. A veces nos critican también por demasiada dureza o porque no hay etapas de sprint”.

Sobre qué pasará a partir de ahora tras la gran ventaja conseguida por O'Connor, el director de La Vuelta reconoció estar muy feliz por lo que ocurrirá a partir de ahora: “Ahora mismo, los equipos tienen que tener claro cómo están sus líderes y tienen que moverse. Rogrlic no va a regalar, Enric Mas y Mikel Landa tienen sus opciones. Confío en que los quieren ganar se lo van a poner difícil a O'Connor. Estoy muy contento porque no contábamos con esto, pero no creo que los equipos colaboren unos con otros”.

Sobre si hay otra etapa donde podría haber sorpresa, Guillén afirmó que "cobra mucha importancia la etapa de Cuitu Negro. Hay dos etapas, la de Puente Areas, que puede hacer bastante daño; y luego quiero ver a los corredores en los últimos 5 kilómetros de Ancares".

Esta 6ª etapa tuvo una salida muy original porque se inició desde dentro de un Carrefour: "Tratamos de hacer propuestas y esta es original y de exhibición. Hemos querido hacer un gesto a nuestros patrocinadores y ha quedado una cosa simpática. Particularmente, ha salido bien".