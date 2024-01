El inédito elogio de David Sánchez a un madridista: "Le viene muy mal al Barcelona"

Han pasado ya más de 24 horas del triunfo del Real Madrid en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona por un contundente 4-1. En el programa de este lunes de El Partidazo de COPE con Juanma Castaño se siguió hablando de este choque, pero con la vista puesta también en la semana que tienen ambos por delante, con la Copa del Rey como plato principal.

Durante el programa, el comentarista David Sánchez se deshizo en elogios hacia un miembro de la plantilla del Real Madrid: "Le viene muy mal al Barcelona".

Derbi copero

Después de verse las caras el pasado miércoles en las semifinales de la Supercopa de España, Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentarán este jueves 18 de enero a partir de las 21:30h en el Cívitas Metropolitano.

El árbitro del Comité Balear Guillermo Cuadra Fernández dirigirá el partido, con el asturiano Pablo González Fuertes como VAR, según anunció este lunes el Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

Los de Simeone buscan una revancha después de caer por 5-3 en la prórroga y así seguir vivos en la competición. En LaLiga de Primera División, el Atlético de Madrid es quinto en la tabla, aunque con un partido menos debido al aplazamiento de su choque ante el Rayo Vallecano por la disputa de la Supercopa de España y que se jugará el próximo 31 de enero. Los colchoneros están a diez puntos de sus vecinos madrileños y a once del Girona. Cabe recordar que el Atlético ya ganó al Real Madrid en el duelo liguero celebrado en el feudo rojiblanco.

Todas las semanas es noticia el vídeo de Real Madrid Televisión sobre los colegiados que son designados para los encuentros del conjunto madrileño, destacando los errores del árbitro en cuestión, en contra de los intereses merengues.

El director y presentador de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, habló sobre esta circunstancia en el programa de este lunes: "Hay como dos libros de estilo, uno el de Ancelotti y otro el de otra gente del club".

"Cuando quiero saber lo que opina el Real Madrid me quedo con la versión de Ancelotti en rueda de prensa. Es la voz más autorizada del Real Madrid", confesaba Juanma.

Críticas a Xavi

Tras la derrota el pasado domingo, las críticas al técnico blaugrana Xavi Hernández han ido en aumento después de la temporada irregular que está haciendo el Barcelona.

Incluso desde la prensa catalana, el diario Sport fue más allá este lunes al apuntar que la derrota "exige tomar decisiones" con un titular en grande muy llamativo "Humillados".

A esta circunstancia hacia referencia David Sánchez en su comentario sobre Carlo Ancelotti. Para el comentarista de El Partidazo de COPE, el italiano está "en su mejor temporada desde que entrenó en su primer año al Real Madrid".

Carlo Ancelotti y Xavi Hernández, antes de la final del SupercopaRFEF

"Le viene muy mal al Barcelona porque Ancelotti está demostrando que con bajas de tíos importantes se puede rendir y competir y es un argumento y una excusa que el Barcelona no puede utilizar", sentenciaba David Sánchez.

A pesar de ello, el propio David no ocultaba que sigue en 'La Xavineta' "no me tiro del barco y sigo pensando que lo mejor para el Barcelona es que Xavi siga en el banco".

