El gesto que destaca Rubén Martín que explica el éxito de España en el camino a la final: "Es de equipo"

El triunfo ante Francia por 2-1 en las semifinales de la Eurocopa 2024 dio a España el acceso a la quinta final de su historia en esta competición. Luis de la Fuente guía a una generación que puede hacer época y que encandila a Rubén Martín, como dejó claro en El Partidazo de COPE, por gestos como el que contó Rodri a Juanma Castaño.

Desde 2012, la selección española no había vuelto a jugar la final de la Eurocopa hasta el próximo domingo, después de superar a Francia por 2-1 y por merecimientos, con un golazo de Lamine Yamal, en el minuto 21, y otro de Dani Olmo, en el 26, que remontaron el tanto inicial de Randal Kolo Muani, en el 8, para el equipo galo.

Un partido para el recuerdo de Lamine Yamal con 16 años y 362 días, impulsó el carácter ganador de una generación española hambrienta de gloria, dejando en segundo plano el día de la resurrección esperada de Kylian Mbappé con una Francia desenmascarada que recuperó tarde la valentía.

Nada arrebatará a España la convicción de haber encontrado un camino. El retoque adecuado a un estilo que debía evolucionar tras tocar fondo en el último Mundial. La ilusión representada en jóvenes valores que compiten con grandeza e iluminan de optimismo grandes retos. Una Eurocopa repleta de buenas sensaciones con dos retos mayúsculos en el camino a la final.

El gesto

Rodri demostró en la semifinal ante Francia que es uno de los mejores jugadores del mundo. Y el centrocampista de la selección española se paró a hablar con Juanma Castaño para que le escucháramos en El Partidazo de COPE hablar sobre la clasificación para la final de la Eurocopa.

Sobre la victoria ante Francia, gracias a los dos goles de Lamine Yamal y Dani Olmo, que remontaron el tanto inicial de Kolo Muani, dijo que "Fue un partido muy duro, contra una de las mejores selecciones del mundo, que te propone una batalla física muy grande, con grandes individualidades. No han hecho un gol de la nada. Un partido muy trabajado".

Rodri también analizó la final que jugará España el domingo a las 21:00 horas ante el ganador de la otra semifinal, Países Bajos o Inglaterra: "Veremos el oponente que nos toque, estamos en la final que es donde queríamos estar, no nos preocupa mucho quién nos toque. Va a ser complicadísimo. Tenemos que hacer las cosas de la misma manera".

Pero antes Juanma Castaño le preguntó a Rodri sobre el momento en el que pidió el cambio en la segunda parte, pero al momento el dijo al banquillo que no quería salir: "He visto que Lamine estaba tocado y he dicho que salga él, por la experiencia, y he aguantado".

Rubén Martín explica el éxito de España en el camino a la final

Estas declaraciones en El Partidazo de COPE dieron pie a que Rubén Martín destacase una de las claves que explican que la Selección sea la mejor de la Eurocopa, que haya ido superando todas las rondas ganando todos los encuentros y que la ilusión sea generalizada en el país con este grupo.

Rubén Martín recordó que no solo existe este ejemplo de Rodri con Lamine Yamal, sino que ya se ha visto en este torneo con el gesto que tuvo Jesús Navas con Dani Carvajal, aguantando hasta el final del tercer partido ante Albania para no arriesgar a que viera una tarjeta amarilla el lateral titular.