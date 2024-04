García Pimienta y Kirian Rodríguez, estrellas de Las Palmas, en El Partidazo de COPE

Este jueves, El Partidazo de COPE se desplazó hasta Gran Canaria para hacer un programa especial desde el Nuevo Teatro Viejo de Arucas. Juanma Castaño entrevistó a las dos estrellas de Las Palmas: su entrenador, Francisco Javier García Pimienta y a Kirian Rodríguez, el mejor jugador del equipo que ha estado dentro de la prelista de Luis de la Fuente para la selección española.

García Pimienta y su pasado con Leo Messi

El actual entrenador habló de lo que conoce de los jóvenes que están despuntando ahora en el primer equipo del Barcelona, después de su paso por la cantera azulgrana: "Yo entré en el 83 de jugador, en el Alevín B, con Núñez como presidente. Cubarsí y Lamine Yamal, son tan jóvenes que estaban en el infantil cuando yo me fui. Los dos eran chicos que llamban la atención mucho".

García Pimienta fue uno de los entrenadores que tuvo en su equipo a Leo Messi y ya en esa época reconoce que alucinaba con el astro argentino: "Con Messi tuve la oportunidad de ser entrenador suyo, en 2002, con él, Piqué y Cesc. Con ese equipo cadetes lo ganamos todo. Ves que esa generación va a llegar lejos. Messi era un escándalo, nunca le dejé como suplente. Hacíamos partidos cortos y cogía la pelota, regateaba y gol. Salía del entrenamiento y le decía a mi novia “hay un chico ahí que si no pasa nada, raro, iba a ser como Maradona”. Con jugadores así hay que dejarlos fluir. Con 16 años ya debutó con el Barcelona B. Cuando estaba en Barcelona mantenía mucho contacto con él".

Javier García Pimienta y Kyrian Rodríguez, en El Partidazo de COPE





Sobre su extraña salida del Barcelona después de 28 años en el club, reconoce que todavía no sabe por qué le echaron: "No sé por qué me echaron. Me dijeron que seguiría un año más y a las dos semanas, me echaron. Fue Rafa Yuste el que me lo dijo. Me supo mal porque me dijeron que seguía y en junio, cuando me dicen que no, ya tenían todos los equipos entrenador. Seis meses después eso hizo que pudiera fichar por Las Palmas. Hay vida fuera de cualquier club".

Habiendo sido entrenador del Barcelona B, García Pimienta sonó varias veces para entrenar al primer equipo: "El entrenador del Barça B tiene que estar preparado por si el primer equipo lo necesita. Nunca me vi cerca. Todo el mundo tiene que tener retos importantes. Estoy muy orgulloso de haber venido aquí. Mi reto es marcarme objetivos a corto plazo". Y también reconoció su amistad con Xavi: "Tengo una relación muy buena con él. No sé si puede quedarse pero me gustaría porque es ADN Barça total. Quería ser entrenador del Barça y si ha tomado esa decisión, hay que respetarla. Cuando da esa exclusiva es porque lo ha meditado mucho".

A pesar de la mala temporada del Barcelona, García Pimienta reconoce que el Barcelona puede ganar la Champions: "En la Liga está muy complicado porque depende del Real Madrid, pero en Champions, vuelve De Jong, Pedri... y tiene opciones reales de ganarla".

Por último, no pudo aclarar si seguirá como entrenador de Las Palmas la próxima temporada, a pesar de estar negociando con el club canario su continuidad: "No sé qué pasará".

Kirian Rodríguez y sus opciones de jugar con la selección

Juanma Castaño también habló con Kirian Rodríguez, la gran estrella de Las Palmas esta temporada. El pasado fin de semana, el equipo perdió ante el Barcelona 1-0 en el Lluys Companys después de quedarse en la primera parte con diez futbolistas tras la expulsión de Álvaro Valles. En el descanso del partido, las cámaras captaron la discusión de Kirian con el delegado del Barcelona, Carles Naval: "Venía de pedir disculpas al árbitro porque le di mucho la lata en la primera parte, le estaba dando demasiado la lata. Le dije que era con todo el cariño del mundo. En ese momento se acercó el delegado a decirle “con ellos puedes hablar y con nosotros no”, y luego soltó el comentario de que estábamos perdiendo tiempo. Ahí, salté porque nos gusta jugar".

Javier García Pimienta y Kyrian Rodríguez, en El Partidazo de COPE





Sobre su presencia en la prelista de Luis de la Fuente para ser convocado con la selección española, reconoció que ve muy difícil el poder estar en una lista definitiva: "La ilusión la tiene todo el mundo estando en la prelista. Mientras no me muera, tengo opciones de estar. Sinceramente, es algo muy complicado. No quitaría a nadie para meterme yo; incluso metería a un par antes que yo. García Pmienta me dijo la primera semana “reconozco que ni te conocía”.

Por último, el futbolista habló del linfoma de Hodgkin que superó: "No me gusta que se le de valor al rendimiento agarrándose a la historia. Yo pasé la enfermedad pero ya está. Le di más valor a cómo vivía. Ahora, si pierdo el partido corto, me voy más tranquilo a casa. Me hacen analítica cada tres o cuatro meses. En el último PET ya salió todo limpio y no tengo que volver en un año. La doctora me dijo en pretemporada que veía una mancha que no le gustaba y le dije que me dejara debutar en Primera y que luego me hiciera la prueba".

