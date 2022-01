Felipe Reyes, en El Partidazo de COPE: "Le pongo un '10' a mi carrera, no puedo pedir más"

Felipe Reyes ha estado este miércoles en El Partidazo de COPE después de haber podido despedirse de su afición en el Clásico del domingo ante el Barcelona. La leyenda del Real Madrid ha repasado su carrera con Juanma Castaño. "Estoy muy contento con la carrera que he tenido, me hubiera gustado haber rematado con un oro unos Juegos Olímpicos", ha reconocido.

Una carrera en la que ha conseguido alzar 28 títulos y se ha convertido en el jugador con más partidos de la historia de la ACB. "A mi carrera le pongo un '10', no he podido disfrutar más", ha dicho.

Felipe Reyes ha sido, además, uno de los deportistas españoles más queridos por la afición al formar parte de una gran generación de baloncesto. "'Haters' tiene que haber, pero enemigos, en la cancha, no he tenido ninguno", ha dicho el exjugador. Aunque, eso sí, si tiene que quedarse con algún rival, Felipe Reyes lo tiene claro. "Los enfrentamientos con Luis Scola eran enfrentamientos muy duros pero eso al final me ayudó a mejorar", ha dicho.

Sobre si le ha quedado alguna espina clavada, Felipe Reyes ha explicado que le hubiera gustado haber conseguido un oro olímpico. "¿La NBA? No he tenido nunca la necesidad de irme, he estado en los dos equipos de mi ciudad y quedarme aquí es lo mejor que podría haber hecho", ha contado.

Su vida fuera de la cancha

Tras anunciar su retirada la temporada pasada, Felipe Reyes se ha convertido en embajador del RealMadrid. De esta manera, viaja con el equipo de Pablo Laso a todos los partidos del equipo blanco. "Estoy disfrutando mucho y tengo que agradecérselo al Real Madrid", ha reconocido.

Además de eso, el exjugador ha desvelado que también se dedica a otras actividades que compagina con su labor en el club blanco. "Este verano creé mi academia para enseñar a los chavales lo que he aprendido como jugador y, además, fuera del baloncesto, también tengo inversiones inmobiliarias", ha explicado.

Felipe Reyes besa uno de los títulos conseguidos como capitán del Real Madrid.Cordon Press





El famoso vídeo de Felipe Reyes con las gafas de realidad virtual

Uno de los momentos más cómicos de la carrera de FelipeReyes fue un vídeo que circuló por las redes sociales en las que el pívot tenía un percance con las gafas de realidad virtual. Así ha explicado el vídeo en El Partidazo de COPE: "Nunca había usado unas gafas de realidad virtual. El juego consistía en rematar de cabeza. En la primera no remate bien y en la segunda pensé 'esta la voy a reventar'... Lo peor es que rompí la televisión y los niños que tenían que jugar después de mí se quedaron sin poder jugar".

