El exjugador de la selección española que podría ser ayudante de Xavi en el Barça: "No lo descartéis"

Xavi Hernández ya tiene en mente el Barça de la próxima temporada. Ahora falta que LaLiga aprueba el plan de viabilidad presentado por el club, que quiere reforzar todas las líneas menos la portería. Y el técnico de Terrassa tiene claro que los éxitos del equipo culé pasan por fichar a un mediocentro de primer nivel e interiores con proyección ofensiva. Una vez cerrado el culebrón Leo Messi, el entrenador sabe que debe seguir mejorando y cree que podría hacerlo incorporando a alguien para su staff como se escuchó en 'El Partidazo de COPE'.

Después de salir campeón de LaLiga 2022/2023, Xavi se ha ganado la credibilidad como entrenador a futuro. Sin embargo, aún tiene una deuda pendiente en las competiciones europeas y considera que para competir por todos los títulos necesitará de un equipo lo más completo y compensado posible. Tiene claro cuáles son sus prioridades y no pasan desapercibidas para él las opciones más valiosas que tiene el Barça a tiro. Son varios los nombres que llevan saliendo semanas y que en 'El Partidazo de COPE' también se señalaron.

En el eje de la medular, es evidente que la opción más cautivadora es la de Joshua Kimmich, pero Xavi dejó claro cuando el alemán todavía parecía un fichaje imposible que el jugador que él quería era Martín Zubimendi. Para la demarcación de interior, sin embargo, también gusta mucho la opción Gündogan. El que en ninguno de los contextos gustaba al técnico era Rúben Neves, que con Jorge Mendes de intermediario, parece destinado. Pero el rumor que surgió en el programa de este jueves no tenía que ver con ningún jugador.

La posibilidad que se abre para el banquillo culé

Cuestionado por el jugador que ficharía para su equipo, Xavi Hernández puso el ejemplo de un futbolista como el perfil de jugador que necesita el Barcelona. "No tiene precio. Después de Iniesta, Messi y Busquets es el futbolista que más me ha enamorado. Es un talento que no hay", reveló el entrenador catalán. El técnico azulgrana cree que seguirá jugando una temporada más, pero "no descarta traerlo al staff", como reveló Helena Condis en 'El Partidazo de COPE' parafraseando las propias palabras del culé.

Xavi Hernández ha logrado su primer gran título con el FC Barcelona en su primera temporada completa como entrenador azulgrana. Su rocoso equipo ha sabido ganar con brillantez y, en otras ocasiones, de la forma más estoica posible. Así, Xavi ha logrado ganar una Liga con solo tres derrotas y cuatro empates, donde la defensa ha sido su mejor arma para amarrar puntos. Es por lo que de cara a la próxima temporada se busca mejorar también en el juego, algo para lo que necesitará seguir agitando el árbol.

