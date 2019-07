Eto'o, en El Partidazo de COPE: "Hazard está cerca del nivel de Messi"

El enviado especial de la Cadena COPE a la gira americana del Real Madrid, Melchor Ruiz, ha hablado con el camerunés Samuel Eto'o, en El Partidazo de COPE.

Eto'o ha analizado el próximo amistoso entre el Real Madrid y el Atlético Madrid, "un derbi increíble". "Nunca se había visto en Estados Unidos y es una suerte vivirlo en directo. Es uno de los mejores partidos del mundo", ha asegurado Eto'o, en El Partidazo de COPE.

Embajador de LaLiga, Samuel Eto'o ha repasado la actualidad del Real Madrid y ha elogiado la figura del jugador belga, Eden Hazard. "Está cerca del nivel de Messi. Siempre digo que es el mejor jugador de todos los tiempos, con Ronaldo Luiz Nazario, pero Hazard no está muy lejos".

Eto'o coincidió con Hazard durante su etapa como jugador del Chelsea. "Como persona es increíble. Los compañeros disfrutarán con él. Es un encanto de persona y un gran jugador. Espero que contra el Barcelona no esté al 100%", ha bromeado el ex del Barcelona, entre otros equipos, en COPE.



"Con 29 años tiene que ser candidato al Balón de Oro. Tiene cualidades, no ha sido valorado en su valor real. Ahora que está en uno de los dos mejores equipos del mundo todos los ojos estarán puestos en él. Si sus compañeros no juegan al máximo no se verá todo el fútbol de Hazard", ha añadido.

Eto'o, finalmente, ha destacado que "si Neymar vuelve al Barcelona va a ser algo muy bonito y un proyecto de futuro". "El mejor fichaje de cada verano es Messi. Con él tenemos la esperanza de ver la luz y siempre estamos preparados para ganar. Sigue siendo el mejor del mundo, pero Neymar es un poco más joven".