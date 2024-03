Esteban Urreiztieta, en El Partidazo de COPE: "Pedro Rocha está intentado establecer cortafuegos"

La jueza que investiga contratos presuntamente irregulares en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la etapa de Luis Rubiales ha levantado el secreto del sumario en esta pieza separada, en la que recientemente fueron arrestadas siete personas y está investigado el expresidente de la entidad.



En el auto, fechado este miércoles y al que ha tenido acceso EFE, la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda levanta el secreto de la pieza que abrió y declaró secreta en octubre de 2022 porque esa medida ya ha cumplido su función.

Se trata de causa en la que la magistrada y la Fiscalía Anticorrupción indagan en supuestas irregularidades en contratos de los últimos cinco años en la Federación, y que es diferente a la que se sigue en la Audiencia Nacional contra el expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, por el beso no consentido que dio a la jugadora Jenni Hermoso, en la que este miércoles ha trascendido que la Fiscalía solicita una pena de dos años y medio de prisión para él.



La jueza estima que ahora es el momento procesal oportuno para hacerlo, "para que las defensas de los investigados y éstos mismos puedan tener un completo y cabal conocimiento de las actuaciones a los fines de articular en la forma que estimen por oportuno su correspondiente derecho de defensa".



La magistrada recuerda que las diligencias sobre supuestas irregularidades en la Real Federación Española de Fútbol se incoaron el 27 de junio de 2022 por los presuntos delitos de administración desleal y de corrupción en los negocios, y el 27 de octubre de 2022 se acordó la apertura de pieza separada de investigación que se declaró secreta.



En el marco de esta pieza separada se llevaron a cabo la pasada semana registros y detenciones, y los dos arrestados que finalmente pasaron a disposición judicial se acogieron a su derecho a no declarar a la espera de poder tener acceso al contenido íntegro de la causa, recuerda la magistrada.



Por eso sostiene que "a la vista de las diligencias de instrucción practicadas y, teniendo en cuenta que el secreto es una medida restrictiva de derechos que se debe limitar en el tiempo, considera este juzgador que a fecha de la presente resolución no existen razones que justifiquen su mantenimiento".