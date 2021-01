Drenthe, en El Partidazo de COPE: "Guti, Robinho y Sneijder eran mis mejores amigos en Madrid"

El exjugador del Real Madrid ha pasado este jueves por los micrófonos de El Partidazo de COPE tras su fichaje por el Racing Murcia. Royston Drenthe, que muchos años después regresa al fútbol español se ha mostrado “cansado” tras “un día bastante duro” en el que ha comenzado a entrenarse con su nuevo equipo. Además, ha analizado la actualidad del conjunto blanco y ha recordado divertidos momentos de su pasado como futbolista en nuestro país.

A sus 33 años ha firmado por el líder del grupo XIII B de la Tercera División. El neerlandés fue fichado en la 2007/2008 por el Real Madrid tras ser elegido como mejor jugador de la Eurocopa sub-21 de 2007. Debutó ante el Sevilla con un golazo, pero su estrella se apagó y tras ser cedido al Hércules y al Everton dejó el club y comenzó un periplo por Rusia, Inglaterra, Turquía, Emiratos Árabes y Holanda con una retirada entre medias hasta acabar en Murcia.

En una entrevista muy divertida cuenta diversos detalles de su vida privada: “tengo siete hijos, un hijo y seis hijas con cuatro mujeres diferentes”, confiesa, mientras asegura que ahora “estoy soltero”. Drenthe reconoce que “la liga donde estaba jugando estaba parada desde octubre porque por la situación actual solo en la Primera de Holanda estaban jugando. No podíamos entrenar por las reglas del país, tenía una pequeña lesión en el isquio, de momento voy poco a poco. Este fin de semana no voy a jugar, pero me voy a preparar para lo que viene. Tengo que bajar unos tres kilos. El lunes empiezo la dieta porque siempre en Navidad como mucho. “Con las tías que tengo cómo no voy a comer”, bromea.

“Ya tengo 33 años y esas cosas han pasado”, dice sobre sus desfases del pasado en la capital de España un lugar especial para él. “Tengo muy buenos recuerdos de mi paso por el Real Madrid, siempre tengo el sentimiento de que vuelvo a casa, es el sentimiento que tengo cuando estoy en España. Tengo buena relación con mucha gente, amigos en Alicante y Madrid y estoy feliz aquí”.

Como merengue estuvo a las órdenes de Juande Ramos, Bernd Schuster, Manuel Pellegrini y José Mourinho: “Los cuatro estaban bastante bien para mí, pero el tiempo con Juande Ramos que trabajaba muy bien con chicos jóvenes fue muy bueno. Con Schuster también tuve muy buena relación”, apunta.

No tiene dudas a la hora de elegir a sus grandes compañeros en el vestuario. “Al principio Robinho y luego cuando se fue estaba Guti, que ha sido uno de mis mejores amigos hasta el día de hoy. Era muy amigo de Sneijder también. El Buddha ya no existe, pero en ese tiempo era el máximo. El mejor lugar”, recuerda.

“Estaba jugando al fútbol en Holanda. Me retiré, pero volví al Sparta porque mis piernas querían seguir jugando. Esta oportunidad me ha llegado, el cuerpo dice sí y sigo jugando” explica sobre su fichaje por el Racing de Murcia. “El plan es demostrar que no estoy aquí para hacer bromas, quiero demostrar a la gente y seguir al final de esta temporada y ver qué dice el cuerpo”, continúa.

Drenthe coincidió en el Real Madrid con “Ramos, Benzema y Marcelo” con los que dice que tiene “una buena relación, pero no hablo con ellos”. “Si yo fuera Florentino, siempre renovaría a Ramos porque es un toro. Lo he visto con mis ojos y tienes que darle siempre un nuevo contrato”, puntualiza.

Por último habla de su pasado como rapero. “Hago música porque me gusta mucho, mi hermano pequeño hace música rap, pero es solo un hobby. He dado conciertos, cuando el Feyenoord ganó la Copa lo hice, creo que está en YouTube”, dice.