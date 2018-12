Alkorta, en COPE: "Tengo que intentar que el Athletic, cuando se dirija a un jugador, sepa que va a Lezama"

El ex internacional del Athletic Club y el Real Madrid Rafa Alkorta, nuevo director deportivo del Athletic Club tras la proclamación de Aitor Elizegi como presidente, destacó en El Partidazo de COPE que "ayer se produjo algo muy complicado, pero lo hemos sacado adelante. Siempre he querido hacer esto. Llevo desde los 12 años jugando a fútbol, algo preparado estoy".



En cuanto al proyecto de Aitor Elizegi, dijo: "Hay que intentar adecuarse al momento en el que estamos. Tenemos que hacer una labor muy profesionalizada para ser el número uno. Tengo que intentar que el Athletic cuando se dirija a un jugador sepa que va a Lezama".



Sobre el mercado de invierno y un posible regreso de Ander Herrera y Fernando Llorente, comentó: "Tenemos el mercado muy reducido. Ander es un jugador del Athletic que puede volver, pero está en el Manchester United. Todo jugador que pueda en nuestra filosofía, tenemos que estar interesados. Fernando Llorente ha sido más explícito. Le gustaría venir, pero tiene contrato hasta junio. Hay que hablar primero de las necesidades del equipo. Ibai Gómez tiene contrato con el Alavés, no podemos hacer nada".



Alkorta, asimismo, repasó la actualidad del Real Madrid y broméo sobre un futuro traspaso de Vinicius al Athletic. "Igual hay que rascar un poquito. Si merece la pena, hay que hacer algo. El Real Madrid está bien colocado en todas las competiciones y es la mejor noticia. Tiene un buen entrenador, un buen equipo y va a estar a la altura en los momentos donde te la juegas".