Pepe Reina, en El Partidazo de COPE: "El Liverpool es el club que más me ha representado"

Día muy feliz para Pepe Reina. El guardameta español, de 39 años, premiado como mejor portero de la Serie A 2020-2021 por el CONI. Reina recogió el galardón de la mano del exguardameta italiano Dino Zoff en el Salón de Honor del Comité Olímpico Nacional Italiano.

"Es un reconocimiento. Me sentí realizado en el Liverpool; fue mi mejor momento futbolístico. Es el club que más me ha representado. Hemos estado bien en todos los sitios. En cada ciudad nos han tratado con mucho cariño. En cada sitio nos han dejado con las puertas abiertas", apuntó.





En cuanto a su futuro en la Lazio, Reina afirmó que "el año pasado firmé por dos años con opción a una más". "Son ya 39 años y el horizonte final se ve más cerca, pero estoy disfrutando estos últimos años. Cada partido es motivo de felicidad. Como tengo esa pasión por mi trabajo lo disfruto cada día".



"La cabeza es lo que manda. Si estás bien y la cabeza funciona te permite que lo demás venga detrás. El día que no sienta esas mariposas será el momento de dejarlo", añadió.

Al ser preguntado por los mejores porteros del mundo, Reina no quiso mojarse. "Ter Stegen me parece muy completo. Courtois, Oblak, Donnarumma... hay muchos. No soy de quedarme con uno.





En cuanto a una posible vuelta a LaLiga, comentó. "Hace mucho de lo del Atlético. Ya firmaron a Oblak, han salido ganando", bromeó. "¿Retirarme en el Córdoba? Lo habrá dicho mi padre, yo no". Reina habló de la situación actual del Barcelona. "Se han marchado jugadores importantes, pese a todo, es un gran equipo. Reaccionará".



Finalmente, aseguró que la Liga española es "una liga más disputada, mejor para el espectador" y sigue viendo a la Selección "cada vez que juega". "Disfrutamos mucho en la Eurocopa, hay que cerrar la clasificación para el Mundial", finalizó Reina, en El Partidazo de COPE.