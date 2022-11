Keylor Navas, en El Partidazo de COPE: "No habría sido nada loco si hubieran llamado a Sergio Ramos"

Costa Rica será el próximo miércoles el primer obstáculo de España en el Mundial. El portero Keylor Navas es el líder de los ticos en Qatar. El guardameta pasó este lunes por El Partidazo de COPEen la previa del España - Costa Rica.

"Estamos preparados para todo. El partido no se puede jugar de la misma manera; cada cierto tiempo va cambiando. Para ganar se necesitan goles, en nuestra mente no está encerrarnos. Estamos tranquilos", subrayó el jugador del PSG, que confesó ser "seguidor de España porque aquí tengo momentos muy lindos".





Para Keylor, esta cita mundialista "es un sueño que todo el mundo tiene y somos unos privilegiados estar aquí" y zanjó la polémica sobre Luis Enrique cuando el seleccionador nacional se refirió a Costa Rica como selección "sudamericana". "Se equivocó. Todos somos seres humanos y todos nos equivocamos. No podemos aprovechamos de un error".

"España tiene el privilegio de dejar fuera jugadores que cualquier selección desearía. De los que están dentro elegiría cualquiera. Es una selección muy completa", remarcó sobre el conjunto de Luis Enrique, 'streamer' en este Mundial. "No he visto ningún vídeo de él".





"Me imaginó que habrá sido triste para él"

Sergio Ramos es uno de los nombres que no figura en la lista de Luis Enrique para el Mundial. Compañero en el PSG, Keylor Navas destacó que "si lo hubieran llamado no hubiera sido nada loco". "Todos sabemos la clase de líder que es Sergio. Ayuda mucho en el vestuario. Había recuperado el nivel futbolísticamente".

"Para cualquier futbolista competidor es algo triste. No me ha comentado nada, pero me imagino que habrá sido triste para él", comentó.





Keylo Navas saluda a la grada en un partido del PSG





Benzema y Mbappé

Kylian Mbappé es una de las estrellas de este Mundial de Qatar y uno de los futbolistas más codiciados del planeta. "¿Ver juntos a Benzema y Mbappé? De momento va a ser más fácil verlos en la selección francesa. Ojalá se recupere pronto por el bien de su selección y el fútbol. Es lindo ver jugar siempre a los mejores".

Keylor no se quiso mojar sobre el futuro del ariete galo. "Os lo puede responder Mbappé o Florentino que son los que pueden estar involucrados. Todo lo que diga va a ser hablar desde la gradería. En el vestuario no se habla de esto", dijo el guardameta de Costa Rica, que sentenció: "El Mundial es un título que me hace falta. Está difícil porque hay selecciones muy buenas. Se va a resolver por los pequeños detalles. Eso no se puede controlar".