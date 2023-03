Mendilibar, en El Partidazo de COPE: "No he venido para un mes y medio; esta situación es nueva para todos"

José Luis Mendilíbar dirigirá al Sevilla hasta final de temporada en sustitución del argentino Jorge Sampaoli. El equipo andaluz está a dos puntos del descenso. "Están receptivos ahora mismo. Nos han acogido bien y los cambios que proponemos los reciben bien. Eso es lo importante".

José Luis Mendilibar se convierte en nuevo entrenador del Sevilla, tras la destitución de Sampaoli Tal como avanzó Víctor Fernández en El Partidazo de COPE, el técnico vasco se hace con las riendas del Sevilla hasta el 30 de junio. El equipo está a dos puntos del descenso. 21 mar 2023 - 16:49

Casi un año parado, el técnico ha pasado todo este tiempo "viendo fútbol". "Tomo nota de los jugadores que no conozco. Miro los partidos que hay y voy seleccionando. Lo normal es que los vea enteros. Me han llamado tres equipos. Uno antes de empezar y los otros dos durante la temporada. Dije que no porque podía salir algo diferente".









Por ese motivo dio el 'sí' al Sevilla. "Es un club donde los últimos años ha ganado la Europa League y ha disputado la Liga de Campeones. Un equipo diferente". Mendilibar llega al Sevilla con dos ayudantes. "Te echas las manos a la cabeza y, tal vez, tenga que coger a más gente. El resto de integrantes los tiene el club. No creo que un jefe sea necesario para que lo llevemos nosotros", manifestó.

El nuevo entrenador del Sevilla cree que una de las grandes diferencias con un club de fútbol de hace 25 años está "en el póster del club". "Hoy en día aparecen 22 jugadores y otros 22 distintos. Es un poco lo que ha cambiado esto".









La eliminatoria contra el Manchester United

"Ahora mismo para un club como el Sevilla esta eliminatoria no es ningún incordio. La misma gente te lo dice por la calle que hay que levantar al equipo. Tenemos que pensar que esa semana lo tenemos que preparar con la Liga. Ahora mismo hay 7/8 jugadores que no conozco por el parón internacional. Tendremos un buen equipo para competir en las dos competiciones".

El preparador vizcaíno tiene contrato hasta final de temporada. "Con el Eibar firmaba por un año. Si tengo otras expectativas, puedo marchar. Lo normal es cuando las cosas van bien suele haber un acuerdo de renovación. No he venido para un mes y medio. Espero quedarme más tiempo y que las cosas salgan bien".

Primer crítico con el VAR

El nuevo preparador del Sevilla mantiene una enemistad histórica con el videoarbitraje. "No sé que es lo que ha pasado. Es el nuevo fútbol que queremos ver. Es una máquina que tiene que estar manejada por una persona. Pensábamos que iba a ser la solución y no lo es. Ahora van a poner el fuera de juego semiautomático... esto os hace peores árbitros. Como todo es oscurantismo, no hay nada que hacer".









Mendilibar, finalmente, comentó que su primera toma de contacto con el director deportivo nervionense, Monchi, ha sido muy positiva. "¿Cómo me va a parecer mal que los dueños del club entren a un sitio que es suyo? Otra cosa es que entren y digan cosas contrarias hacia lo que voy haciendo".