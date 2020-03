Iñaki Williams, en COPE: "No habría problema si tenemos que reducirnos el sueldo para que el club vaya mejor"

El delantero del Athletic Club de Bilbao, Iñaki Williams, ha explicado en El Partidazo de COPE cómo está entrenando durante el confinamiento. "Lo estoy pasando con mi novia en Bilbao. Mis padres y mi hermano están en Pamplona. El club nos ha traído un par de máquinas para hacer ejercicio. Luego juego a la 'Play' y veo la televisión. Así pasamos los días. Esto va a ir para largo porque todavía no hay cura".



Williams ha reconocido en El Partidazo de COPE que tiene muchas ganas de regresar a la competición, pero lo prioritario es "la salud". "Tengo ganas de volver a la vida normal. Tenemos que hacer caso a los profesionales. Quedarse en casa es la mejor manera de ayudar. Perderíamos vacaciones, pero somos unos afortunados de hacer lo que nos gusta".



El delantero del conjunto vasco cree que no habría problema si el club aplica en los próximos días un ERTE. "No nos han comunicado nada. Estamos a la espera. Todo jugador que está en el Athletic quiere lo mejor para el club. No habría ningún problema porque somos hinchas y queremos lo mejor. Los jugadores estamos muy comprometidos con el club".

Sobre la posibilidad de que la final de la Copa del Rey se juegue a puerta cerrada, ha comentado: "No me gustaría. La gente ha esperado muchos años para poder ver campeón al Athletic. Espero y deseo que nuestra gente pueda estar ahí".



Iñaki Williams sigue en contacto con su familia de Ghana. "A veces hago videollamadas con mis primos. Una vez que el coronavirus llegue puede causar muchas muertes por la falta de recursos. Al final lo ven como algo muy lejos, pero está llegando a Europa".