Ibai Gómez, en COPE: “Prefiero jugar la final de Copa con público aunque no asegure un puesto en Europa"

La UEFA ha comunicado a la Real Federación Española de Fútbol que el séptimo clasificado de LaLiga Santander jugará la Europa League si la final de la Copa del Rey entre el Athletic Club y la Real Sociedad no se juega antes del día 3 de agosto.



El jugador del Athletic Club de Bilbao, Ibai Gómez, ha valorado esta decisión, en El Partidazo de COPE. "Prefiero jugar la final de Copa con todos y poder sacar la gabarra con todos. A la final hemos llegado todos y merecemos estar todos", ha insistido el futbolista vasco, en El Partidazo de COPE.



El jugador, que ha conocido la noticia escuchando El Partidazo de COPE, todavía no conoce la opinión del vestuario rojiblanco. "Me he enterado por vosotros. No sé lo que piensan mis compañeros. Lo he dicho con total sinceridad. Vamos a jugar LaLiga como se juegue, intentar ir a Europa por esa vía y disfrutar la final de Copa".



Ibai ha contado, en El Partidazo de COPE, cómo está llevando el confinamiento. "Soy un afortunado, no puedo tener ninguna queja. No me supone un esfuerzo, disfruto haciendo deporte. Cuando llegan las situaciones complicadas es un buen momento saber el camino que coges. He intentado entrenar lo más similar posible al día a día".





"Cuando te sientes un afortunado es más fácil llevarlo. Los niños lo están llevando bien. Tiene mucho mérito cómo se están comportando. Estoy muy contento de los dos 'peques'. Siempre trato de ser positivo", ha añadido el jugador del Athletic Club de Bilbao, en El Partidazo de COPE.