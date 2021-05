Cerezo, en El Partidazo de COPE: "La Superliga era una gran solución para el fútbol"

AUDIO - ENTREVISTA A ENRIQUE CEREZO, EN EL PARTIDAZO DE COPE

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, repasó este jueves la actualidad del conjunto rojiblanco, en El Partidazo de COPE. A 48 horas del encuentro que disputará el equipo de Simeone en el Camp Nou, Cerezo no cree que "el partido ante el Barcelona decida la Liga". "Hay que ver otros resultados y luego quedan otros tres partidos que pueden ser más difíciles. Es una pena ver un partido así sin público. Es triste".



Preguntado por las sensaciones de cara al encuentro del sábado a las 16:15 horas, el dirigente incidió "en la primera vuelta fantástica del equipo". "No estoy nervioso. Hemos tenido bastante éxito con todo. Los dos partidos seguidos contra el Levante nos marcaron, pero ahí estamos".

El Atlético de Madrid, primero de los tres equipos españoles que se retira de la Superliga El club rojiblanco ha publicado un comunicado este miércoles en el que muestra "su decisión de no formalizar finalmente su adhesión" a la Superliga. Redacción Deportes 21 abr 2021 - 12:05





El mandatario rojiblanco aseguró que mantiene "una relación fantástica" con Laporta y no se alegra por la eliminación del Real Madrid en la Liga de Campeones. "No vi el partido porque estaba con unos amigos, pero siempre que pierde un equipo español no me alegra", dijo.



Sobre la temporada de Joao Félix, Cerezo comentó que "ha tenido problemas con las lesiones, pero será uno de los mejores jugadores de Europa en meses". "Nadie lo duda. Todo jugador necesita una adaptación", añadió.



El presidente del Atlético de Madrid agregó en El Partidazo de COPE que "Luis Suárez está feliz" en el Atlético de Madrid. "Si él quiere quedarse, se quedará". Asimismo, recordó que "Simeone tiene un año más de contrato".



"Los entrenadores entrenan donde quieren entrenar. Ha dado muchos triunfos y la gente le quiere. Estamos encantados y felices con él", indicó.





En cuanto a la Superliga, Cerezo comentó que "es un tema para hablarlo más en profundidad, si bien era una gran solución para el fútbol". "Cuando se conozca bien, la gente puede estar a favor".



De la presencia de público en los estadios, dijo: "El problema era que si había público y pasaba algo habría sido muy problemático. ¿Es más fácil ganar el Camp Nou sin público? "La presencia de público siempre condiciona".