Diego Martínez, en El Partidazo de COPE: "Me siento mejor entrenador y más completo que hace un año"

Diego Martínez será el nuevo técnico del Espanyol para las próximas dos temporadas, en sustitución de Vicente Moreno. Presentado en el Auditori del RCDE Stadium, el entrenador pasó este martes por El Partidazo de COPE para valorar su regreso a LaLiga Santader tras un año con 'stage' de aprendizaje en Inglaterra incluido.

Diego Martínez, nuevo entrenador del Espanyol: "Queremos un equipo que contagie y transmita" Tal y como ha venido informando Quique Iglesias en COPE, Diego Martínez se convierte en el nuevo entrenador del Espanyol. Firma dos temporadas, hasta 2024. 31 may 2022 - 12:57

"Estuve dos meses en el norte de Londres y un mes en Manchester. Del tema profesional pude ver mucho fútbol y conocer e intercambiar con muchas personas. Es un aprendizaje. Mi experiencia en Inglaterra ha sido magnífica. Creo que tras esto soy mejor y más completo que hace un año" .

"Hemos tenido la oportunidad de poner muchas cosas en común", añadió el exentrenador del Granada.









Al técnico gallego le gustaría contar con los mejores para el nuevo proyecto del conjunto catalán. "De nombres propios no puedo hablar. No sé si podré contar con Raúl de Tomás. Queremos a los mejores para poder hacer una muy buena plantilla. Todavía no he podido hablar con nadie", dijo Martínez, en El Partidazo de COPE.

Y destacó que ha habido "muy buena sintonía desde el principio". "En los últimos días se ha concretado más allá de la palabra", manifestó.

Sobre un posible interés del Sevilla para sustituir a Lopetegui en verano, Martínez fue claro. "Monchi lo ha explicado muy claro, no hubo ningún contacto".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado



Tras un breve paso por Osasuna, Diego Martínez llegó al Granada en 2018 con el que a lo largo de tres cursos consiguió el ascenso a Primera División y la clasificación para la Liga Europa. "Lo pasé muy mal con el descenso del Granada. Siento muy adentro ese club".