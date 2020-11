Morata, en El Partidazo de COPE: "La última camiseta que me gustaría vestir es la del Getafe"

El delantero de la Juventus de Turín, Álvaro Morata, estuvo este lunes en El Partidazo de COPE y nos ha atendido desde la Concentración de la Selección Española en Las Rozas.

El buen comienzo de temporada del ariete ha hecho que vuelva con España y sobre ese asunto señala que "es siempre el objetivo de cualquier jugador venir a la Selección. La verdad es que se pasa mal viendo los partidos por la televisión porque uno quiere estar aquí y trabaja para venir aquí" y añade "creo que me faltan pocas cosas por cumplir en mi carrera y en mi vida, y una de ellas es ganar con la selección española. Es un sueño que creo tenemos todos aquí y es algo por lo que vamos a pelear todos en el futuro" y reconoce que "hubiera sido un palo no haber venido a esta concentración".

Preguntado por la marcha del Atlético de Madrid, Morata se sincera y apunta que le "molesta mucho que cualquier cosa que digo parece que hay que hacer noticia para que la gente lo lea. Se ha dicho que estaba muy feliz y que tenía todo lo que tenía en la Juventus, pero si tú escuchas la pregunta que me hacen es por qué estás bien y por qué estás feliz" y añade "cada uno busca sus opciones y es normal que el Atleti quiera buscar más opciones en ataque y quiera tener el máximo de posibilidades y al final cambiaron mucho las cosas en las últimas semanas y lo mejor para todos era la situación que se dio".

"Simeone se merece todo mi respeto, estoy súper agradecido por la confianza que ha puesto siempre en mí y le deseo siempre lo mejor", zanja cualquier polémica que pudiera haber con el entrenador del Atlético de Madrid. "Mi mujer no me aguanta ya de ver todos los partidos del Atleti y celebrar los goles del Atleti. Al final son circunstancias que se dan y no hay que darle más vueltas. Lo importante es que a ellos les está yendo bien y a mí también", termina diciendo.

Juanma Castaño también le preguntó por el fichaje de Luis Suárez: "Al final son las circunstancias que se dan para el club y para mí. Lo normal es que el club busque la mejor situación y yo también. Es lo que hay" e incide de nuevo sobre su malestar con ciertas cosas que se dicen o se publñican: A mí me jode cuando leo algún titular... Hay cosas en la vida que no cambian, cuando tú naces eres de un equipo y puede ser que tu vida de muchas vueltas, pero yo soy del Atleti y siempre lo seré. Lo que me gustaría transmitirle a la gente es que no crean todo lo que leen y que yo no he mandando ningún dardo ni mucho menos. Estoy agradecido al Atlético por darme la oportunidad e haber jugado ahí. Es como cuando dije aquello famoso de “jugar en el Calderón, desgraciadamente tuve que hacerlo con otras camisetas”. Yo no lo dije por haber jugado desgraciadamente con otras camisetas, lo dije porque me hubiera gustado jugar con esa camiseta en el Calderón. Todo lo que no fuera la camiseta del Atleti no era el objetivo que yo tenía cuando era recogepelotas allí".

En este comienzo de temporada Álvaro Morata también está siendo noticia por la cantidad de goles anulados, tanto es así, que este año le han anulado 13 goles: "Pero si yo tengo un 45 (de pie) y el otro tiene un 42... ", bromeó, pero después también quiso ser tajante sobre este tema: "O el otro día en Champions que mis hombros están 40 por detrás de Lenglet... O el otro día un gol que metí de vaselina, la línea del VAR me la ponía en el codo, si meto un gol con el codo me lo habrían dado o no, ¿tú qué crees? O el hombro para qué te sirve. ¿Cuántos goles ves tú al año con el hombro? Yo entiendo que si el pie está en fuera de juego puedo corregirlo y salir más tarde, pero el hombro..." y termina este asunto diciendo "No vale llorar, han pitado fuera de juego y qué voy a hacer, pues seguir trabajando para meter más goles y tratar de salir un segundo más tarde ahora".

"Muchas veces uno mira y ve 'el gafe de Morata' o muchas cosas así, pero bueno" y añade, "ojalá todos tuviéramos el gafe de Morata"

¿Te gustaría retirarte en el Getafe?

No sé si retirarme, el Getafe no está ahora como para ir a retirarte. Me gustaría el Getafe porque tengo buena relación con el presidente y con la gente del año que estuve allí. Al final, me gustaría porque era un chaval que andaba perdido por la vida, que salí del Atlético de Madrid y que estuve a punto de irme a jugar al Zona Norte... imaginate. Gracias a ellos soy jugador hoy. Me gustaría mucho.

¿Luis Suárez es mejor delantero para el Atleti que tú?

Luis Suáres, qué voy a decir yo de Luis Súarez. Los números hablan. Luis Suárez es uno de los mejores delanteros de los mejores del mundo y ha estado en el TOP 3 de los últimos 5 años.

¿Qué opinas de Joao Félix? ¿Le pones en una posición de Mega TOP Mundial?

Sí, por supuesto. Yo me lo esperaba. El año pasado hablaba mucho con él y es complicado todo el peso que llevaba a sus espaldas, pero te hacen falta dos entrenamientos para ver de qué está hecho. El año pasado tuvimos algunas conversaciones que solo él y yo sabemos en las que le dije lo que pensaba de corazón y cada vez que hace una gran jugada y cuando mete algún gol soy el primero que me alegro porque siento que le he ayudado, en mayor o menor parte, pero el chaval y creo me ha escuchado y creo que el techo lo tiene donde él quiera. Tiene todo para ser uno de los mejores jugadores del mundo.

¿Qué le decías a Joao Félix?

No, muchas cosas.

Supongo que se vendría abajo cuando no jugaba, ¿no?

No, ya no es el no jugar. Es muy fuerte de cabeza, es el entender que no se puede jugar como te gustaría o como en ese momento tu te encuentras. Es pasar unos meses de adaptación y saber cuando toca apretar el culo y luego tendrás tiempo de sacar todo lo que tienes que es lo que está haciendo ahora.

¿Este Atleti puede ganar la Liga?

Ojalá, ojalá. Yo creo que es un buen año, les veo muy bien y ojala.

¿Debe pelear la Liga?

Por supuesto, por supuesto. Tiene un equipazo, por lo que he visto están jugando muy bien, están haciendo muchos goles y yo creo que sí, que tienen que ir a por todo.

¿Les ves mejor que al Real Madrid y al Barça?

Yo les veo mejor, pero también les veo con otros ojos. Tengo muchos amigos allí y la verdad es que me encantaría que ganaran la Liga. Cuando ves a gente como Koke, se lo merece. Tiene que ganarlo. El esfuerzo al final tiene su recompensa. Ves a Jan, a Saúl y ves que antes o después van a ganar una Liga y una Champions y yo me voy a alegrar mucho.

Al Real Madrid le falta gol, ¿tienes esa espinita con el Real Madrid?

No, yo no tengo ninguna espinita. Para nada. Estoy muy feliz. Todos los pasos que he dado en mi carrera me han aportado muchas cosas y si no hubiera pasado toda mi historia allí no hubiera vuelto al Atleti o no hubiera jugado en la Juve.

Te he visto en la portada del HOLA. ¿No te da vértigo la prensa del corazón?

No, a mi me da igual. Las fotos que ves ahí son las fotos que tengo yo en mi whatsapp o en el teléfono. No hay mucha diferencia. Al final es una cosa que mi mujer y yo hacemos para cosas que nos gustan hacer a nosotros y que nos las quedamos para nosotros. Al final son cosas bonitas que encima si podemos ayudar a la gente, mejor.

¿Cómo llevas lo de Instagram? Sois dos grandes influencers... Me dijiste que había gente que 'tiraba la caña'...

Imaginate... imagina la de gente que habrá por ahí que le gustará mi mujer.

¿Todavía insisten?

Bueno, hay de todo en la vida

¿Qué tal van los negocios?

Tengo muchas cosas. Desgraciadamente la que esta cayendo ahora no es agradable para nadie. Ojalá se pueda recuperar todo con el tiempo. Ahora hay que tratar de ayudar a la gente que nos cuida. Cuando todos los restaurantes han estado toda la vida con nosotros, creo que ahora es momento de que nosotros, sobre todo los que están en una posición como la mía, hagamos un esfuerzo en ayudar. Es todo muy difícil para la gente que vive del día a día y del consumo diario.

¿Cómo te ves en un futuro? Entrenador, empresario, comentarista...

A día de hoy, nada relacionado con el fútbol. Gracias a dios me he organizado bastante bien y tengo bastantes cosas. Por elegir no va a ser problema, pero con el fútbol creo que no voy a tener mucho trato.

¿Por qué?

Al final tengo muchas cosas que me gustan en la vida. El fútbol me ha dado todo lo que tengo en la vida, que mis hijos jueguen si les gusta, pero quiero disfrutar de otras cosas. Me pondré a jugar al golf que me encanta. Me pondré a entrenar y me pondré con otras cosas que tengo.

¿A los niños les gusta el fútbol? ¿Saben que su padre es delantero de la Juventus y de la Selección?

Sí, se empiezan a dar cuenta. Cuando te piden una foto por la calle a ellos no les gusta, te agarran y te dicen que no. Todavía no se han dado cuenta de que no estamos en el Atletico, ellos no paran de decir "Atleti, Atleti".

Bueno, de momento estás cedido

SÍ, que lo digan. Que lo digan para siempre. Ellos tienen en la cabeza el estadio del atleti, y bueno, que lo tengan para siempre.

¿Cómo te llevas con Cristiano Ronaldo?

Muy bien, muy bien. Siempre he tenido buena relación con él. Le he visto un par de veces cuando no éramos compañeros. Ya sabes que yo me llevo bien con todo el mundo.

Eres el cuarto jugador por el que se ha pagado más dinero en toda la historia ¿Estamos locos o te lo mereces?

A mí no me lo tendrías que preguntar. Deberías coger uno a uno a los presidentes de los clubes y preguntarles si toman alguna droga o si piensan que mereció la pena. Al final, también es verdad que hay sitios a los que he vuelto dos veces, tan mal no lo habré hecho.

¿Qué encuentras en la Juve que no hayas encontrado ni en el Madrid, ni en el Atletico, ni en el Chelsea?

No es el qué encuentras, si no las situaciones que se dan. Al final, hacia que no jugaba seis partidos más de 60-70 minutos... bueno, o igual nunca los he jugado. Son cosas diferentes y es verdad que me he pegado algún derrape en mi carrera como en el Chelsea. Allí no estuve bien, pase por un montón de problemas. Igual he madurado tarde, pero tengo 28 años y uno va mejorando todas sus cosas y va aprendiendo de lo que le ha pasado a uno en su carrera . Ahora me encuentro casi en mi total madurez.

¿Cuál es la última camiseta que te gustaría vestir?

Si te digo la verdad, la del Getafe.

¿Firmas una final de champions Juventus – Atlético?

Ojalá.

¿Y te imaginas tener que meterle un gol al Atleti en la final Champions?

La verdad es que no me lo imagino. Queda muchísimo camino por recorrer para ambos. Si es contra otro equipo, mejor.