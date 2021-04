Aduriz revela en COPE la divertida anécdota con Ramos: "Me equivoqué de jugador; ese codazo era para Sergio"

AUDIO - ENTREVISTA A ARITZ ADURIZ, EN EL PARTIDAZO DE COPE

Sevilla acogerá el próximo sábado por sexta vez una final de la Copa del Rey. Catorce días después de caer por la mínima ante la Real Sociedad, el Athletic de Bilbao tendrá otra oportunidad para intentar alzar el trofeo de campeón ante el Barcelona.



"Cuando pierdes una final tienes que hacer lo que no está escrito. Es muy difícil tener una revancha tan pronto", dijo el exdelantero del Athletic, Aritz Aduriz, protagonista este jueves, en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.



"El Barcelona me parece un equipazo. Es el Barça con Messi, es muy complicado, pero estoy seguro de que el Athletic se ha levantado y están todos enchufadísimos después de perder la final. Ha habido tiempo de darle la vuelta a ese golpe tan duro".

Sobre el partido del sábado en el estadio de La Cartuja, Aduriz no ha hablado con Muniain. El capitán rojiblanco llegó a Sevilla con aparente cojera. "Espero que no sea nada importante y esté al 100%". Una final de Copa a la que no acudirá el donostiarra.



"Me siento muy cercano al equipo. He estado concentrado con ellos hace unas semanas. Ahora no me corresponde. Esta final es de ellos, me corresponde como aficionado", manifestó. "Me hace mucha ilusión ver el partido con mi familia", añadió.

Aduriz, padrino del proyecto impulsado por la Fundación Johan Cruyff en el barrio bilbaíno de Otxarkoaga, explicó en El Partidazo de COPE que "se pusieron en contacto y me pareció una magnífica idea para que los jóvenes de esos barrios puedan disfrutar de esas instalaciones. Estoy muy contendo de unir mi nombre a la Fundación Cruyff y a la ciudad de Bilbao".



El donostiarra reconoció que "he desconectado un poquito del fútbol". "Necesitaba ser más Aritz y un poquito menos Aduriz. Me fui a vivir a Mallorca y lo estoy disfrutando. Hemos acertado con la decisión de vivir cerca de Palma de Mallorca", admitió.



En ese sentido, el ex del Athletic repasó la actualidad de nuestro fútbol. "No me quiero mojar, pero el Atlético está un poco más 'flojillo'". "Haaland y Mbappé me parecen un espectáculo. Si fuese presidente del Real Madrid ficharía a Haaland. Para el Barcelona, Mbappé".