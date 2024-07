La emoción de Alexia Putellas al recordar a su padre: "Todo esto es por él"

La selección española femenina de fútbol debutará en las próximas horas por primera vez en unos Juegos Olímpicos, la cita será el 26 de julio a las 17:00 contra un rival conocido, Japón. La capital francesa será durante este días otra prueba más para el conjunto dirigido por Montse Tomé que llega a París con la reciente estrella conseguida en el Mundial de Australia. Antes del estreno, Alexia Putellas pasó por el micrófono de El Partidazo de COPE para charlar junto a Manolo Lama y el resto de colaboradores.

Más allá de los títulos

Si le dan a elegir entre ganar el Mundial o ver la gran cantidad de niñas que han dado un paso adelante para adentrarse en el mundo del fútbol, la dos veces campeonas del Balón de Oro no puede decidir entre una u otra opción porque ambas cosas son grandes éxitos."Obviamente el primer Mundial va a ser el más especial, pero seguro que van a venir más por la manera en la que se está trabajando en la base", afirmó.

"Ver todo ese efecto que se ha producido en España donde las niñas no tenían esos referentes y ahora se pueden ver soñando en jugar y representar a su país en unos Juegos Olímpicos o en un Mundial, creo que es un título intangible que a mí especialmente también me hace mucha ilusión", aseguró la futbolista a Manolo Lama.





Un recuerdo muy especial

En la vida de Alexia Putellas, hay una persona muy importante que a pesar de no estar ya a su lado, le hizo futbolista. Esa figura es la de su padre, a quien ha tenido siempre presente en los grandes momentos vividos dentro del fútbol. Tras conseguir su primer Balón de Oro en el año 2021, no dudó en referise a él con unas palabras: "Quiero dedicarle este momento a alguien que ha sido, es y siempre será por quien hago todo. Espero que estés orgulloso de tu hija, allí donde estés. Esto es para ti, papá", fue el motivo mensaje de la centrocampista del FC Barcelona.

Por eso, cuando escuchó a Angelito García sobre la posiblidad de mirar al cielo de París para decir: "Papá, ahora también eres campeón olímpico", la voz se le comenzó a quebrar. "No me quiero emocionar". "Al final son momentos históricos y da pena que no esté aquí, pero todo esto es por él y sería muy bonito", aseguró Alexia Putellas conteniendo las lágrimas.

Alexia Putellas al recibir el Balón de Oro.



Las aspiraciones en los Juegos

La selección española de fútbol femenino llega a París con la estrella de reciente campeona del mundo y ocupando las primeras posiciones en la lista de favoritas, pero Putellas fue cauta porque "será complicado, hay poca recuperación y al ser el rival a batir tendremos que reinventarnos". Aún así, el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, se mostró muy seguro de la gesta que conseguirán las jugadoras: "Son las mejores del mundo y es imposible que no consigan la medalla".

Para finalizar, el presidente del COI dedicó unas palabras a Putellas: "Eres una jugadora excepcional y tu calidad te va a permitir brillar como nunca. España va a ser campeona olímpica y tú vas a ser la estrella de los Juegos", aseguró Alejandro Blanco. La futbolista del FC Barcelona mostró su agradecimiento a las palabras recibidas y concluyó: "Nosotras daremos todo y más para poder seguir haciendo historia y aportar nuestro granito al medallero".

