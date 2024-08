Emilio Pérez de Rozas ofrece una solución para los problemas del Barcelona: "Que se vaya"

Este verano el Barcelona está viviendo los problemas a los que ya está acostumbrando a todos los seguidores culés: la incapacidad de poder inscribir a los nuevos fichajes, en este caso Dani Olmo, debido a los graves problemas económicos que sufre el club. Desde el 2020, el Barça vive en un continua crisis que está provocando que se marchen futbolistas estrellas, como Leo Messi, y que le limita a la hora de buscar en el mercado grandes fichajes. Aún así, estos años han llegado grandes jugadores como Lewandowski y Gündogan, pero estos graves problemas provocan que el centrocampista alemán, después de ser uno de los mejores la pasada temporada, esté a punto de irse gratis al Manchester City.

Además, según ha informado Pedro Morata este miércoles, la salida de Gündogan es insuficiente para que el Barcelona pueda inscribir a Dani Olmo. La posibilidad de inscribirle pasaría por la salida de algún jugador más o por cerrar la operación clave: firmar la palanca de mejora de ingresos anuales del contrato de Nike.





Gündogan durante el PSG-Barcelona de la temporada pasada. | EFE





Gündogan llegó hace un año al Barcelona y muchos aficionados se ilusionaron porque uno de los grandes centrocampistas y, capitán del Manchester City, decidía no renovar con el equipo de Pep Guardiola y fichar por el Barça. En esta temporada, en la que los culés no han ganado ningún título, Gündogan ha sido el futbolista con más minutos disputados, un total de 3.000, en los que ha marcado 5 goles y 9 asistencias. A pesar de estas cifras, el alemán fichará por el Manchester City después de que el Barcelona no haya podido hacer las ventas que buscaba este verano para cuadrar las cuentas, que en principio buscaban que fuera Araujo, Frenkie de Jong o Raphinha.

Las posibles salidas de jugadores

La grave lesión de Araujo con la selección uruguaya en la Copa América dejó casi descartada la opción de vender al central, del que se habló que llegó a tener una oferta del Bayern de Munich. La intención de que Frenkie de Jong abandone el club lleva mucho tiempo rondando en Can Barça, pero desde el primer momento el holandés se ha negado a marcharse y esta idea se ha sumado a la lesión que le hizo perderse la Eurocopa de este verano. Por último, Raphinha es el tercer jugador con el que Laporta podía haber buscado cuadrar las cuentas del club, pero el brasileño también se ha negado a marcharse y esta vía también se le ha cerrado a la directiva azulgrana.

A pesar de la grave crisis económica, el Barcelona ha fichado este verano a Dani Olmo por 60 millones de euros. El jugador español ha firmado hasta 2030, con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. A pesar de ser el gran fichaje, ante el Valencia no pudo ser convocado al no poder ser inscrito por los problemas económicos. Por esta razón, esta semana se ha acelerado la salida de Gündogan al Manchester City, y la de Vitor Roque, que parece que se marchará cedido al Betis. Estas dos salidas liberarán masa salarial y acercaría a la solución para que Flick pueda contar con Dani Olmo este sábado ante el Athletic de Bilbao, en la 2ª jornada de Liga.

El Barcelona ha fichado a Dani Olmo para las próximas seis temporadas. FCB.





La solución de Emilio Pérez de Rozas

Emilio Pérez de Rozas analizó en El Partidazo de COPE los graves problemas económicos del Barcelona que le están impidiendo inscribir a Dani Olmo y que provocan que tenga que dejar salir gratis a Gündogan, y dio su opinión sobre qué debería ocurrir para solucionar estos problemas: “Joan Laporta, que manda desde hace tres años y el Barcelona está en el mismo sitio, con la misma deuda, los mismos problemas para inscribir a jugadores... que por eso largó a Eric García la temporada pasada, para poder inscribir a Iñigo Martínez; igual que este año se saca de encima a Gündogan y todavía no puede inscribir a Dani Olmo... le regala al Betis a Vitor Roque, que no puede inscribir porque no está inscrito por el Barcelona... La solución es que se vaya Laporta”.





