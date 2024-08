El director de La Vuelta a España responde a las críticas por las etapas aburridas: "No estamos acostumbrados"

En la época de la inmediatez y lo que cuesta mantener la atención sobre un evento durante más de una hora, La Vuelta a España se ha encontrado con varias etapas con muy poca actividad. Javier Guillén, director de la ronda, ha sido objeto de críticas por el diseño de la ruta y en El Partidazo de COPE se defendió.

En este deporte, en el que toda la atención se centra sobre las rondas de tres semanas, hay jornadas que se disputan los esprínteres. Tradicionalmente, se veían corredores que siempre querían jugar el pulso con el pelotón. Fugas de ocho o 10 ciclistas que en los últimos 60 kilómetros se convertían en una persecución.

La situación ha cambiado y, de las cinco primeras etapas, tres han alimentado la idea de que el ciclismo es el mejor deporte para echar la siesta. El espectáculo de los primeros días de La Vuelta es, al menos, cuestionable y ha puesto sobre la mesa el debate sobre el modelo de la prueba.

La ronda española arrancó en Portugal con una contrarreloj y dos jornadas destinadas al esprint, en las que tan solo corredores de los equipos vascos Euskaltel-Euskadi y Kern-Pharma se dejaron ver con fugas condenadas desde el inicio. El espectáculo se redujo a la preparación del esprint y la llegada a meta.

El resto, un buen programa de viajes que recorría desde el aire el centro de Portugal. Lo mismo se puede decir de la jornada que terminó en Sevilla. Agosto y Andalucía no son la mejor combinación para la práctica del deporte, menos en las horas centrales del día. No debe ser fácil hacer 180 kilómetros a 35-40 grados.

Los equipos tampoco están ayudando. Prefieren disputar un séptimo puesto en el esprint definitivo que da 40 puntos, a gastar fuerzas en una fuga con pocas opciones. Aficionados y exciclistas activos en redes sociales, ante esta situación, han propuesto una serie de ideas que podría incentivar la lucha en jornadas así.

Javier Guillén asume en El Partidazo de COPE que "este tipo de etapas que hemos visto son manifiestamente mejorable": "También es verdad que ahora, en plena carrera, yo no quiero abrir debates y, sobre todo, porque quedan todas las etapas por hacer y creo que ya en ninguna el perfil se va a repetir, pero creo que es un esquema que se podía haber hecho de otra manera".

El director de La Vuelta a España señala que "han sido tres etapas prácticamente iguales, con los equipos invitados en la fuga, con nadie que se quería meter, con medias muy bajas". Además, destaca "algo que creía que era una anécdota en el Tour, pero parece que se ha convertido en algo constante".

El director responde a las críticas

"Eso hay que cambiarlo, porque, desde luego, al final la gente lo que quiere es espectáculo", expone Javier Guillén, "la culpa no es de los que se escapan": "También es verdad que a la hora de meterse la fuga los equipos dirán vale, ¿por qué no lo hace el otro? Pero es que a esto no estamos acostumbrados. Y eso también hay, hay que decirlo".

Javier Guillén explica que entiende "perfectamente a aquellos que dicen que esto debería ser de otra manera y yo estoy con ellos": "Pero ahora también es verdad que en plena carrera abrir este tipo de debates, pues no es algo que yo quiera, pero por supuesto que lo entiendo".