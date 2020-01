Descubrimos en El Partidazo de COPE los roscones de callos, morcilla y otros sabores sorprendentes

Por la redacción de El Partidazo de COPE no pasa desapercibido el día de Reyes a costa del famoso roscón. En pleno Tiempo de Opinión, este lunes atendió la llamada de COPE el responsable de que, en Madrid, existan desde hace unos meses roscones de foie y pistachos, callos a la madrileña o de morcilla, puerros y cebolla: "Ese es brutal", dice Teto Bargueño, que se puso al teléfono en medio de una vorágine de trabajo: "Ayer me acosté después de 36 horas sin parar, ahora después de la entrevista tenemos un encargo chulo que tenemos que sacar para mañana. El jueves ya me puedo morir, pero hasta el jueves tengo que aguantar", comentaba en tono de broma.

Tiene un negocio en el barrio de Chamberí en el que sólo se venden roscones "y de los más raros que se puedan imaginar", comentó. La rosconería (con su correspondiente obrador) abrió a mediados de junio del año pasado, "en septiembre ya empezamos fuerte y diciembre ha sido apoteósico".

El de callos, por ejemplo, se hace "con la salsa de los callos. Y luego le meto en el relleno el chorizo, la morcilla y lo horneamos. El roscón es dulce y salado", comentó.

Teto Bargueño atendió la particular petición de Tomás Guasch: "en vez de una figurita de un rey, ¿podrías meterle un Vinicius pequeño?". El domingo saldremos de dudas: "Atendemos todo tipo de peticiones".

"Con el roscón te tomas un vino y te cambia el mundo", sentenció.