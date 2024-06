David Sánchez revela la razón del hartazgo de Guardiola con la prensa catalana: "En un programa de televisión"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, atendió este lunes a los medios de comunicación desde el Golf Empordà, sede del Legends Trophy: un torneo solidario apadrinado por él mismo que recoge fondos para la Fundació Guardiola Sala y que en esta edición cuenta con exfutbolistas como Gabriel Batistuta, Txiki Begiristain, Ronald de Boer, Ruud Gullit, Michel Platini o Bernd Schuster entre otros.

En ese acto, Guardiola cerró la puerta a un posible regreso al Barcelona, donde dejó tan buen recuerdo por los títulos y por el juego, una vez que acabe su contrato con el City: "Ya somos mayores" .

Anoche, nuestro compañero David Sánchez analizó estas palabras de Guardiola durante el programa de El Partidazo de COPE con Juanma Castaño y reveló un problema del técnico con la prensa catalana: "Más enemigos que en Madrid". Escucha de manera íntegra la opinión de David en el audio que aparece a continuación.

El entrenador del campeón de la Premier también analizó la actualidad blaugrana, marcada por el cambio de entrenador y habló de los problemas que ha tenido Xavi Hernández en esta última temporada al frente del conjunto culé.

BARCELONA, 24/05/2024.- Imagen de archivo fechada el 3 de mayo del entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, a quien el Barcelona ha comunicado este viernes que no seguirá la temporada que viene. EFE/ Alejandro García

"Lo que haya podido pasar, no es mi culpa. Llevo años fuera de Barcelona, no sé cuántos. No soy sospechoso de nada, en este sentido. Yo no he hecho esas comparaciones", se defendió el técnico catalán

Por otro lado, también se refirió al entrenador alemán Hansi Flick que ha firmado con Can Barça hasta el 2026: "Le deseo lo mejor. Que le ayuden y que le den tiempo. Deberá adaptarse al estilo de los jugadores que tenga".

Hans-Dieter Flick, junto al presidente del Barcelona, Joan Laporta. EFE.

Por otro lado, sobre el interés del Barça en el 'citizen' Bernardo Silva, aseguró que "nadie ha llamado". "Es una pregunta más para el director deportivo del Barça que para el nuestro. Ojalá se quede, es un jugador para nosotros fundamental, una joya de jugador y como persona, en todo", reconoció el técnico.

"Pero insisto, sé que durante años se ha hablado mucho, pero si se quiere a un jugador, los clubes y los directores deportivos se tienen que llamar y en este caso, no ha pasado. Que yo recuerde, no ha pasado nunca", relató el catalán.

Pep Guardiola y Bernardo SilvaCordon Press

NBA

Antes de acudir a este torneo de golf benéfico, se pudo ver a Guardiola en las finales de la NBA que están disputando Boston y Dallas, con victoria de momento para los Celtics por 2-0.

Joe Mazzulla, técnico de los Boston Celtics, agradeció la visita de Pep Guardiola y consideró que los dos preparadores se hacen "mejores" el uno al otro con sus conversaciones y consejos: "Es simplemente la humildad, la ética de trabajo, la intensidad que aporta. Y hemos llegado a tener una gran relación".

Pep in Boston for the NBA Finals ???? pic.twitter.com/o34v5z5wNZ — ESPN FC (@ESPNFC) June 7, 2024

Sobre esas declaraciones de Guardiola sobre el Barcelona se pronunció anoche nuestro compañero David Sánchez y relató los problemas de Pep con la prensa catalana.

"Del Guardiola jugador se hablaba de que era un pesetero, si tenía el SIDA, de su orientación sexual. Tuvo que ir a un problema de televisión a hablar de su orientación sexual", desveló el comentarista.

David Sánchez llegó a reconocer que "ha tenido muchos más enemigos propios en Barcelona que en Madrid aunque esté la visión del independentismo. Con la prensa del Madrid cero problemas si lo comparamos con el propio entorno del Barcelona de Nuñez, de Gaspar…".

