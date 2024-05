David Sánchez desvela la verdadera razón por la que Laporta no quiere a Xavi en el Barça: "Tapar el escándalo"

El pasado mes de abril, el FC Barcelona confirmó que Xavi Hernández cumpliría su contrato con el club azulgrana. Parece que se habla de hace más de un año, pero un mes después, Joan Laporta está buscando sustituto. ¿Qué ha pasado? David Sánchez tiene claro que hay algo más allá de lo futbolístico, incluso de lo personal, que le contó a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.

Este domingo, tras la victoria del equipo azulgrana frente al Rayo Vallecano por 3-0 en el último partido de la temporada en Montjuic, Laporta y Xavi tuvieron un encuentro breve. Y aunque la victoria aseguró de forma matemática el segundo puesto de la clasificación, ambas partes quedaron para hablar más adelante del futuro.

La sensación en las últimas horas es que ya está decidido, algo que ya comunicó el pasado jueves Miguel Rico. Todo arranca de las declaraciones realizadas por Xavi Hernández en la víspera del encuentro ante el Almería, en las que el entrenador azulgrana se sinceró sobre la situación de la entidad, un análisis que no habría gustado a la directiva azulgrana.

El discurso se contradice con lo que, al parecer, pactaron ambas partes cuando cerraron la continuidad de Xavi hasta junio de 2025 en una reunión celebrada el pasado 24 de abril en el domicilio particular del presidente. En la misma, Xavi se habría comprometido a modular sus mensajes en la sala de prensa, sobre todo respecto a la situación económica de la entidad.

Pero lo que se ha visto esta semana es que el FC Barcelona busca ya un posible sustituto para Xavi Hernández. Mientras, con un año más de contrato, espera conocer qué va a pasar con él. Hace una semana en el club decían que estaba fuera en un 99% y ahora no son tan contundentes.

Ya se ha analizado lo deportivo y lo personal entre Xavi Hernández y Joan Laporta. Pero, ¿y si hubiera algo más? David Sánchez incide en esta idea en El Partidazo de COPE de este jueves, sacando una nueva carta de la baraja de la partida de naipes que juegan ambas partes en este final de temporada.

"Tapar el escándalo"

"Lo que no entiendo es que Laporta sigue insistiendo en ese acoso y derribo a Xavi Hernández", señala David Sánchez, "yo creo que se lo va a cargar": "Yo creo que Laporta al final pasará a la historia por muchas cosas, pero por ser el presidente que se cargó a tres leyendas, cada una de una forma diferente, como son Ronald Koeman, Leo Messi y, en este caso, Xavi Hernández".

El tertuliano de El Partidazo de COPE expone que "soy cada día más de la opinión de que este escándalo lo provoca Laporta para tapar el escándalo que de verdad le preocupa, que es el tema de los avales que desveló El Periódico": "Ahora estamos hablando de Xavi y nadie está hablando del tema de los avales, que para mí es un escándalo espectacular".

"Es que no tiene ningún sentido lo que está haciendo Laporta", analiza David Sánchez, "este maltrato a Xavi Hernández no hay por dónde pillarlo": "Además, la cobardía de Laporta ahora diciendo yo presento el informe en esa junta directiva que no vale para nada, que lo hace porque se arrepiente de lo que pasó en su casa".

David Sánchez lamenta "el choteo este de que la Junta no pinta nada y que se demostró que el sushi, una mirada a los ojos, una llorera y un abrazo para decirle a Xavi que siguiese": "Y ahora va a montar el paripé del nos reunimos todos en una sala de juntas, además de que no tiene ningún sentido, un cobarde de tomo y lomo Joan Laporta, que le va a pasar el marrón a Deco de cargarse a Xavi".