David Ferrer, en El Partidazo de COPE: "Vamos a ganar tres medallas en tenis"

Los Juegos Olímpicos están a punto de comenzar y los deportistas españoles van llegando poco a poco a la Villa Olímpica. Y dos de los españoles más aclamados, Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, ya se han dejado ver por las pistas de entrenamiento francesas para dar sus primeros golpes en una pista que conocen a la perfección ambos tenistas, la Philippe Chatrier.

En El Partidazo, Luis Munilla y todo el equipo olímpico ha tenido la gran fortuna de contar con el testimonio de David Ferrer, extenista y capitán del equipo masculino de tenis en París 2024. David se ha mostrado muy contento de estar en la capital francesa y sobre todo se ha mostrado entusiasmado por cómo ha visto a Rafa Nadal: "He visto bien a Rafa, contento. Hacía tiempo que no le veía y hoy entrenando muy bien. Eso es lo importante para Rafa, estar bien", ha asegurado Ferrer.

David también ha destacado la gran conexión que existe entre ambos tenistas y las diferencias que existen entre ambos a la hora de entrenar: "Son diferentes entrenando. Cuando eres joven eres más inconsciente e impulsivo. Rafa es más táctico. Me gusta verles juntos. Carlos pregunta mucho a rafa sobre sus vivencias y son cosas que solo pueden hablar de campeón a campeón. Más que escucharles, me gusta mucho verles y observarles".

Una de las curiosidades que se generó a raíz de las preguntas es saber las posibilidades reales que veía el capitán del equipo para sus tenistas y esto ha contestado: "Yo creo que todos estamos ilusionados. En dobles pueden hacer muy buen papel, aunque no han jugado mucho juntos y eso puede ser un 'handicap'. En individuales también vamos a tener muchas oportunidades. Veo que Rafa está cogiendo ritmo y eso es importantísimo", ha afirmado Ferrer. Además, el extenista se atrevió a hacer una predicción de las medallas que ganará España en tenis: "Vamos a conseguir tres medallas".

Por último, Ferrer ha repasado cómo es la Villa Olímpica y ha sorprendido a todos por las pocas comodidades con las que cuentan deportistas del más alto nivel como Rafa o Carlos: "No es fácil para ellos el día a día aquí. Muchos deportistas les paran y me ha dejado impresionado la cantidad de fotos que les piden. También, las buenas formas con las que afrontan estos momentos". El capitán del equipo también aseguró que todas las habitaciones son “iguales” y de “cartón”, lo que produjo la risa entre los tertulianos del programa al pensar los motivos. "Solo sé, que no sé nada", contó entre risas David Ferrer.