Dani Senabre lanza un serio aviso a quienes le critiquen "cuando me queje la próxima vez que el Barcelona juegue mal"

¿Es Lamine Yamal el mejor jugador del mundo ahora mismo? Es la pregunta lanzada desde El Partidazo de COPE a los comentaristas de la noche del miércoles y a los oyentes a través de redes sociales y otras formas de comunicación del programa.

El sensacional partido que se 'marcó' la joven estrella azulgrana en el duelo copero de octavos de final frente al Betis no dejó indiferente absolutamente a nadie.

La rueda de prensa posterior al duelo, fue un recital de elogios por parte de Hansi Flick, que se atrevió a personalizar las valoraciones de algunos de sus futbolistas.

EFE Hansi Flick, en rueda de prensa

De esta forma, de Dani Olmo -que entró sustituyendo a Robert Lewandowski- valoró que "sabe jugar de 'nueve' como ya hizo en la selección, y el plan salió bien. Tuvimos a un jugador más en el centro del campo, controlamos el balón y las distancias entre los jugadores fueron perfectas".

Se explayó con el desempeño de Pedri: "Está en todas partes. Es increíble cómo entiende el fútbol y rinde en cada partido. Corre mucho, pero hace cosas increíbles con la pelota. Es muy importante su mejora como líder. En algunos partidos hemos sufrido un poco en el centro del campo, necesitamos más control y él es perfecto para ello", comentó sobre el centrocampista.

De otro de los hombres de moda en el centro del campo, Gavi, dijo que "es el jugador que empieza la presión en campo rival junto al extremo Rapahel Dias 'Raphinha'. En defensa gana duelos y es muy importante para nosotros, pero también lo es en ataque, porque sabe cómo jugar con la pelota".

EFE BARCELONA, 15/01/2025.- El delantero del Barcelona Lamine Yamal (i) celebra tras marcar el quinto gol ante el Betis, durante el partido de los octavos de final de la Copa del Rey que FC Barcelona y Real Betis disputan este miércoles en el Estadio Olímpico Lluis Companys. EFE/Alejandro García

Y sobre Lamine Yamal, apreció que "en los grandes partidos se ven los grandes talentos y él lo ha demostrado muchas veces", pero insistió en la necesidad de cuidarle debido a su juventud.

Sin embargo, Helena Condis destacó en El Partidazo de COPE el momento en que al entrenador del Barcelona le trasladaron las palabras de Gavi, que dijo que es "una tontería" comparar a Messi con Lamine: "No habrá otro como él, lo mismo que Xavi, Iniesta y Busquets", dijo antes de concretar que "hoy en día, Lamine es el mejor".

Flick, en ese momento, sonrió y respondió que "siempre" está de acuerdo con Gavi.

LA ADVERTENCIA DE DANI SENABRE

Si alguien quiso analizar la situación actual del Barcelona a raíz de estas reflexiones en torno a la calidad del equipo, Dani Senabre aprovechó para lanzar un mensaje a quienes puedan criticarle cuando lamente un mal partido o una mala dinámica del Barça.

"A mí me gustaría, y sé que pido mucho y sé que no va a pasar", advirtió, "pero que la próxima vez, que ojalá sea nunca, pero que va a pasar -porque el fútbol son ciclos-, la próxima vez que el Barça tenga un entrenador mediocre, con una idea de fútbol mediocre y tal, y algún periodista mediocre, si quieres, como yo, se queje y diga 'el Barça no juega a nada', quiero que nadie le salte la yugular para decirle que como no están Iniesta o Messi, el Barça no puede jugar bien a fútbol", rogó.

Cordon Press Leo Messi y Andrés Iniesta

Y no fue un ruego cualquiera. Senabre lo dijo "porque lo que le está pasando ahora al Barça debería servir para aprender esas lecciones. El Barça no tiene a Iniesta, no tiene a Messi, no tiene a Xavi, pero tiene a Pedri, tiene a Lamine...".

Pasa lo mismo en cuanto a los entrenadores: "Parecía que nunca más se ganará un triplete sin Guardiola. Lo ganó Luis Enrique y ahora está Flick. Y parecía que cuando se fue Cruyff, nunca más iba a jugar bien al Barça a fútbol".

Por eso, volvió a insistir en su petición: "Lo pido, que la próxima vez que el Barça juegue mal a fútbol y yo me queje, nadie me diga 'es que tú quieres algo que no existe'", finalizó.