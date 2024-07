Dani Senabre compara los males de Inglaterra en la Eurocopa con los del Barcelona: "Lo han enseñado"

Decía Watkins, el autor del gol de la victoria de Inglaterra en la semifinal de la Eurocopa frente a Países Bajos, que "el partido de España va a ser el partido de nuestras vidas".

"España es un gran equipo, con mucha profundidad en la plantilla como nosotros. Es el partido más importante de nuestras vidas, pero por ahora queremos celebrarlo", dijo el atacante, que entró en el minuto 81 y anotó el 1-2 en el 90 a la media vuelta: "No tengo palabras, la verdad. Cuando marcas es emocionante, pero esta fue una sensación diferente. Como si fuera a cámara lenta cuando corría hacia mis compañeros y lo celebraba", declaró al término del partido.

Watkins celebra con su familia y amigos el pase a la final de la Eurocopa. CORDONPRESS





Por su parte, un buen conocedor del fútbol español como es el mediapunta Jude Bellingham, advierte de la dificultad de la final del próximo domingo contra España, a la que ha visto "increíble" durante el torneo: "Hemos visto increíble a España. Se la ha visto muy bien. Es un partido único y puede pasar cualquier cosa. Lo analizaremos", expuso en declaraciones a 'ITV' al término del choque.

Bellingham reconoció las críticas que recibe el equipo de Southgate por su juego: "Recibimos críticas cuando no juguemos bien, pero es importante que construyamos esa resistencia y nos unamos y ganemos estos partidos. Estos momentos son geniales, nos une como equipo y como familia. Estos momentos nos hacen estar más unidos y ahora lo llevamos a la final", añadió.

¿Le gusta Inglaterra como rival a De la Fuente?

En cuanto terminó la segunda semifinal, Luis de la Fuente valoró en TVE su próximo rival por el título: "A la final llegan las dos mejores", comentó, antes de entrar en detalle con el combinado británico.

Luis de la Fuente aplaude a sus futbolistas desde el banquillo de la selección español. CORDONPRESS

"Inglaterra tiene grandes futbolistas y es poderosa. Hasta la final hemos ofrecido una mejor versión nosotros pero a un partido no influye. Tienen futbolistas tan buenos que pueden aparecer en cualquier momento", comentó sobre el equipo que entrena Southgate.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Aunque para De la Fuente la final habría sido igual de compleja ante Países Bajos, resaltó la calidad individual de Inglaterra: "Los dos posibles rivales eran ambos muy difíciles. Vamos a completar el cartel de pasar todas las grandes selecciones de esta competición, como no podía ser de otra manera".

Dani Senabre, si fuera inglés: "Estaría muy cabreado"

Durante el Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE, se pronunció Dani Senabre, poniéndose en el 'pellejo' de cualquier aficionado inglés. Pero lejos de sentirse alegre por el pase a la final, Senabre dijo que "si yo hoy fuera inglés, estaría muy cabreado porque mi selección me ha enseñado que, si quiere, podría jugar muy bien al fútbol", en alusión a una "primera parte que ha sido buena".

En este sentido, Senabre se atrevió a comparar a Inglaterra con el Barcelona de la pasada temporada: "Esto ha pasado ya veces en el Barcelona: es que, cuando queréis, podéis, y aquí con Inglaterra parece igual, parece que no quiera".

Gareth Southgate celebra el pase de Inglaterra a la final de la Eurocopa. CORDONPRESS





Al margen, Senabre llegará a la final con relativa tranquilidad con respecto al potencial de la Selección española, viendo la teórica inferioridad de los ingleses: "Tengo la teoría de que los dos equipos que han jugado esta segunda semifinal eran bastante peores que los últimos rivales contra los que se ha enfrentado España. Creo que Alemania y Francia están por encima". España eliminó a Alemania en la prórroga de los cuartos de final, y Francia cayó en la semifinal del martes.

Sin embargo, es consciente de que estas sensaciones no sirven para sacar ninguna conclusión a priori: "Todo esto no es matemático, no quiere decir nada. Eso no imposibilita que Inglaterra pueda ganar la final, pero sobre el papel, más 'chungo' que Alemania y Francia no hay nada en esta Eurocopa", sentenció.