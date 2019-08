Dani Olmo, en La Contraportada: “Quiero irme del Dinamo de Zagreb y volver a LaLiga sería muy especial”

El campeón de Europa con la selección sub-21 y actual jugador del Dinamo de Zagreb, Dani Olmo, ha pasado esta noche por los micrófonos de La Contraportada de El Partidazo de COPE y ha reconocido que le gustaría volver a España para jugar en nuestra liga.

Dani Olmo salió de la cantera del Barça en 2014 y desde entonces lleva jugando en Croacia. Carlos Ganga ha preguntado al jugador internacional sobre su posición en la Selección Española sub-21 y el de Tarrasa ha reconocido que “sabía que antes de ganar el Europeo era desconocido para el aficionado español”, pero él tenía claro que “tenía que demostrar lo que había hecho en Croacia”, y para Olmo “lo que pasó fue el mejor guion posible”.

Sobre su posible futuro en la selección absoluta, Dani Olmo considera que “es un sueño jugar una Eurocopa con España. Hay que ir poco a poco. Queda un año por delante y hay que seguir. Mi club me dijo que Croacia me quería, pero yo quiero jugar con España”.

Olmo quiere volver a España: “Volver a LaLiga sería muy especial. Es el momento de dar un paso más en mi carrera. Mi intención es salir del Dinamo de Zagreb”.

Sobre sus años en la cantera del Barça. Dani Olmo reconoce que al equipo de Ernesto Valverde le tiene un cariño muy especial, “pero no me arrepiento de haber salido de la Masia. A día de hoy no sé si cabe la posibilidad de volver, por respeto a los clubes interesados”.

Sobre sus similitudes con otros jugadores: “Prefiero Messi a Cristiano. Iniesta es un referente futbolística y personalmente. Lo que quiero es jugar la Champions la próxima temporada”, ha destacado el futbolista de 21 años.