El curioso caso del entrenador de porteros del Club Deportivo Arenteiro: "La ficha está tramitada"

Diego Rivas, portero del Racing de Ferrol hasta la pasada temporada, se ha convertido en protagonista en el mundo del fútbol español por una situación cuanto menos rocambolesca. El Club Deportivo Arenteiro, que milita en Segunda Federación, se ha quedado sin dos de sus porteros por lesión y el tercero no podrá jugar este fin de semana contra el Deportivo por la 'famosa' cláusula del miedo (está cedido por el club coruñés).

El club ha intentado contratar un nuevo portero, pero no ha encontrado la forma para hacerlo. Recurrir al filial no es una opción para el equipo porque los guardametas disponibles no tienen la edad para jugar en la categoría. Y la única solución que han encontrado es pedirle al entrenador de porteros, Diego Rivas, que se incorpore como nuevo portero de la plantilla. Diego ha aceptado y será titular este fin de semana contra el Deportivo de la Coruña.