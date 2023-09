La conclusión que saca Juanma Castaño de lo dicho por Alexia Putellas, Paredes y Tomé: "Triturada"

Toda España quería escuchar a Alexia Putellas y a Irene Paredes y este jueves pudieron hacerlo. Después de dar sus explicaciones, han dejado claros dos mensajes principalmente. El primero es que no han pedido despidos, especialmente del seleccionador Jorge Vilda. Y el segundo, una Federación que tenga tolerancia cero ante los abusos y ante quienes los aplauden. Hay que recordar que Montse Tomé aplaudió a Luis Rubiales en la famosa Asamblea, aunque luego mostró su arrepentimiento. Juanma Castaño analizó estas palabras durante 'El Partidazo de COPE' de este jueves.

Audio





"Demandamos cambiar cosas", señalaba Paredes en la rueda de prensa, "para que en algún momento lleguemos a un punto en el que no necesitamos apoyos porque todo esté bien": "Agradecemos el apoyo del CSD porque hasta ahora nos habíamos sentido solas. Tiene que haber protocolos estructurados para que entren en este tipo de situaciones inmediatamente. Estamos cansadas. Pero no vemos la luz al final del túnel. Ahora tenemos el altavoz, pero hay gente detrás que no tiene esta visibilidad, mujeres que sufren casos similares en otros deportes o en sus trabajos". Este fue uno de los mensajes más destacados.

Vídeo





Alexia Putellas, una de las líderes de la revolución de la selección española femenina de fútbol, llevó la voz cantante en la rueda de prensa: "Acudimos enfadadas, para evitar sanciones, pese a que la FIFA ha reconocido que la convocatoria no estaba bien hecha. La reunión hasta las cinco de la madrugada creo que va a ser un antes y un después. Confío en que los acuerdos a los que se llegaron serán buenos para nuestro deporte, para todo el deporte femenino y para que la sociedad sea mejor la sociedad". El presentador de 'El Partidazo de COPE' agradeció escucharlas por fin.

¿Y Montse Tomé?

La seleccionadora habló antes que ellas y dejó claro que ha empezado con el pie cambiado: "Desde que empecé en el cargo estoy viviendo una situación excepcional. Traté de centrarme en lo deportivo, en lo que podía controlar que era conformar mi staff y en preparar los partidos ante Suecia y Suiza. Hay cosas que yo no controlo, que han gestionado otras personas. Quizá haya habido una falta de comunicación con las jugadoras, pero mi intención siempre ha sido la de protegerlas". Juanma Castaño vio algo más escondido en estas palabras que resaltó.

Audio





Montse firmó por un año con la RFEF, aunque en las últimas horas, sobre todo tras la cumbre de Oliva, se especuló con que podría dejar el banquillo tras esta ventana internacional: "Sé que ha salido en los medios, pero no lo siento así. Soy entrenadora, pero me siento jugadora y sobre todo persona. Creo que hay que contrastar un poco la información que se publica. Todos nos podemos equivocar". "Nosotras no hemos pedido ni ahora ni antes la destitución de ningún entrenador", ratificó poco después Alexia Putellas. La próxima semana se sabrá la verdad.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El programa de este jueves 21 de septiembre

Alexia Putellas e Irene Paredes rompieron su silencio y era necesario el análisis de sus palabras en 'El Partidazo de COPE'. Juanma Castaño convocó un 'Tiempo de Opinión' especial para desgranar los mensajes que dejaron en la rueda de prensa previa al vital partido ante Suecia para estrenarse en la Nations League, donde España busca su clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024. Además, es fin de semana de derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en el que se espera que Jude Bellingham sea protagonista. Le conocimos un poco mejor con un protagonista. 'The Americans' cerró el programa.