Carlos Moyá se aferra a la épica de Rafa Nadal: "En París, ha hecho milagros en peores condiciones"

Queda claro que la no participación de Rafa Nadal durante el entrenamiento de este jueves en los Juegos Olímpicos de París no es una buena noticia. Lo ha dicho su entrenador, Carlos Moyá, en El Partidazo de COPE: "Siempre que se cancela un entrenamiento no es lo ideal cuando venimos de una progresión".

El hecho de que Rafa Nadal terminara el entrenamiento individual del miércoles por la mañana con molestias, ha hecho que "toda precaución sea poca". Por eso, Nadal ha descansado este jueves: "Las 48 horas siguientes a la molestia, son fundamentales".

Rafael Nadal, durante el entrenamiento de este martes en París. EFE.





Nadal quiere estar listo para jugar el sábado su primer partido en individual y, el domingo, junto a Alcaraz en dobles: "No es su mejor momento porque es un pequeño paso atrás, pero seamos optimistas y que el sábado esté bien", pidió Moyá.

La cara menos mala de la lesión es que "no se trata de una lesión que impida jugar porque entonces ya no estaríamos en París, pero una molestia viene por algo y somos precavidos".

¿Se puede precipitar la decisión de la retirada?

Nadie sabe lo que puede pasar en los próximos días en suelo parisino con Rafa Nadal, ni tan siquiera su entrenador: "Están pasando tantas cosas y lleva tanto en el alambre... Después de una lesión tan grave como la del año pasado, siempre tengo la esperanza de que llegue el momento que haga 'click' en los partidos. Con tantos inconvenientes, Roland Garros fue el primer torneo que jugó libre de preocupaciones. Y cuando pensamos que iba a tener continuidad, visto lo que pasó en Suecia, llega estre contratiempo".

Si Rafa sigue con su plan adelante en el cuadro individual, los Juegos Olímpicos de París nos pueden deparar un 'clásico' entre el mallorquín y Novak Djokovic: "Quizás sea la última vez que Nadal y Djokovic jueguen, y qué mejor que en una pista tan icónica como la de Roland Garros", advertía un 'Charly' Moyá que se agarra, pese a todo, a la épica del mejor Rafa Nadal de todos los tiempos: "Yo a Rafa le he visto hacer verdaderos milagros en peores condiciones. Con él, nunca puedes descartar nada".

Rafa Nadal: "Vamos a concentrarnos primero en el dobles..."

Este mismo jueves, en declaraciones a Eurosport, Nadal optó por la prudencia: "Vamos a centrarnos primero en el dobles y luego estar listo para cuando llegue el individual".

Tiene mucha ilusión por poder luchar con Carlos Alcaraz por una medalla: "Con Carlos me he visto de menos a más, nos iremos compenetrando. Si jugamos bien individualmente, colectivamente será mejor. Para los dos es una ilusión poder estar juntos defendiendo a todo el equipo español".

Nadal apuesta por ir más 'partido a partido' que nunca: "La realidad es que cada partido es muy difícil. Va a ser la primera vez que juguemos juntos y jugamos en primera ronda ante una pareja muy consolidada".

