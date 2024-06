Carlos Alcaraz responde en El Partidazo de COPE si elige el oro individual o en dobles: "Los dos"

Carlos Alcaraz se ha convertido en el primer tenista en la historia en conseguir tres Grand Slams diferentes a la temprana edad de 21 años. El murciano ha conseguido levantar los trofeos de Wimbledon, US Open y ahora el Roland Garros. Este hecho es algo histórico es el circuito ATP y algo que se tardará muchos años en igualar. En El Partidazo de COPE hemos tenido la gran suerte de poder contar con él tras conseguir uno de los cuatro trofeos más importantes que puedes conseguir como tenista profesional.

Carlos Alcaraz posa junto a su trofeo de Roland Garros | EFE



Entrevista completa:

- Ángel García: Aquí está Juanma, con muchísima prisa como te puedes imaginar. El mundo entero le anda buscando y él solo quiere perderse, eso sí, tiene delante una copa preciosa, la copa de los mosqueteros. Todavía no veo su nombre ¡eh! Todavía está el de Djokovic y tienen trabajo por hacer. Te escucha ya en El Partidazo de COPE Carlos Alcaraz, Juanma.

- Juanma Castaño: ¡Hola Carlos, buenas noches!

- Carlos Alcaraz: ¡Muy buenas, Juanma, buenas noches!

- Juanma Castaño: Estoy muy contento. A ver, como tenemos poco tiempo te han breado a preguntas por todos los lados, vamos a hacer un test rápido. Preguntas rápidas y respuestas rápidas, ¿vale?

- Carlos Alcaraz: Vale, pero no me pongas en ningún compromiso (entre risas).

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

- Juanma Castaño: ¡No te preocupes, eres de la casa! ¿Estás cansado?

- Carlos Alcaraz: Sí, bastante.

- Juanma Castaño: ¿Y cómo recuperas?

- Carlos Alcaraz: Sinceramente con descanso y tranquilidad, aunque estos días... tranquilidad poca.

- Juanma Castaño: ¿Te gusta el zumo de pepino ese que bebes? Es imposible que te guste.

- Carlos Alcaraz: Ya te vas acostumbrando a ello, no me lo tomaría en una comida por ejemplo.

- Juanma Castaño: ¿Qué hiciste la noche antes de la final?

- Carlos Alcaraz: ¿La noche antes de la final? Jugué a un juego de mesa, pero lo jugué en el iPad con unos amigos.

- Juanma Castaño: ¿Dormiste bien? ¿Cuántas horas?

- Carlos Alcaraz: Dormí siete horas. No dormí del todo bien... tensión, nervios. Me costó dormirme, no te voy a engañar.

- Juanma Castaño: ¿Fue más difícil ganar a Sinner o a Zverev?

- Carlos Alcaraz: Puff... es complicada esa. Yo creo que Zverev, sobre todo por toda la tensión que viví desde el principio hasta el final.

- Juanma Castaño: ¿Cuál ha sido el mejor golpe de todo el torneo?

- Carlos Alcaraz: ¿El mejor golpe de todo el torneo?





- Ángel García: El de ayer de espaldas no estuvo nada mal.

- Carlos Alcaraz: Pero de derechas o en un punto concreto.

- Juanma Castaño: El que tú digas 'acabo de hacer un golpe inolvidable'.

- Carlos Alcaraz: Yo creo que el de ayer, el revés a una mano.



- Juanma Castaño: ¿Cuál ha sido el momento más difícil, el más jodido?

- Carlos Alcaraz: El más jodido... voy a decir a partir del 'break' del 6-5 en el tercer set. Yo creo que ese es el momento.

- Juanma Castaño: ¿Por qué no lloras?

- Carlos Alcaraz: No lo sé. Sinceramente, llorar de alegría me cuesta.

- Juanma Castaño: ¿Qué le dijiste a tus padres cuando les abrazaste en el palco?

- Carlos Alcaraz: No recuerdo decirles nada, con el abrazo que nos dimos fue suficiente.

- Juanma Castaño: Ferrero es tu Ancelotti, ¿te ves con él toda la vida?

- Carlos Alcaraz: Ojalá que sí. A mí me gustaría que estuviera toda mi carrera y toda mi vida como Toni (Antonio Martínez Cascales) estuvo con él.

Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero posando con el trofeo | EFE



- Juanma Castaño: ¿Te ha llamado el rey?

- Carlos Alcaraz: ¡Sí!

- Juanma Castaño: ¿Qué te ha dicho?





- Carlos Alcaraz: Me dio la enhorabuena y que le hubiera gustado verlo en primera persona.

- Juanma Castaño: ¿Por qué no sudas?

- Carlos Alcaraz: Sí sudo, pero poco. No lo sé, pero es un punto a favor.

- Juanma Castaño: Has ascendido al número dos y solo te verías en una final de Wimbledon, ¿es la mejor noticia del día?





- Carlos Alcaraz: No es una buena noticia porque al final, tarde o temprano... si quiero ser el mejor tengo que ganar a los mejores. Entonces me gustaría enfrentarme con él, da igual cuando, pero una final con Sinner es el partido que todo el mundo quiere ver e incluso yo también quiero vivirlo.

- Juanma Castaño: Vale, ya termino. Imagínate que solo puedes conseguir un oro en París, ¿eliges individual o dobles?

- Carlos Alcaraz (entre risas): Si es con Rafa... probablemente... ¡Uf! Es que no lo sé, esa pregunta es dura. Y por qué no los dos.

- Juanma Castaño: Perfecto, por mí mejor. ¿Vas a ver la Eurocopa?

- Carlos Alcaraz: Sí.

- Juanma Castaño: ¿Qué va a hacer España?

- Carlos Alcaraz: Ojalá que ganar, pero... Yo voy a decir que la ganan.





- Juanma Castaño: Me gustaría que terminaras mandando un saludo a los oyentes de El Partidazo.

- Carlos Alcaraz: A todos los seguidores, darles las gracias por todo el apoyo y el ánimo. No solo en este torneo, si no a todos los torneo que voy. Por estar siempre a pie del cañón y dando igual la hora que sea. Es un placer poder o intentar hacerles disfrutar.

- Juanma Castaño: ¡Un abrazo, Carlos!

- Carlos Alcaraz: ¡Un abrazo, Juanma!

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ(El Partidazo).