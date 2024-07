Carlos Alcaraz, en COPE, antes de su 'súper miércoles': "Hay que dejarse el alma, representamos a España"

Carlos Alcaraz afronta este miércoles un intenso día en los Juegos Olímpicos de París. El tenista murciano tiene por delante una doble cita en las que puede estar la clave para la consecución de las medallas.

Alcaraz comenzará su participación en el individual en el segundo turno de la Suzanne Lenglen, la segunda pista más importante y seguirá, no antes de las 19.00 horas en el dobles junto a Rafa Nadal.

El de El Palmar buscará el pase a cuartos de final del cuadro individual frente al ruso Roman Safiullin en el segundo turno, cuando acabe el partido entre el francés Corentin Moutet y el estadounidense Tommy Paul.



Y en el dobles buscarán pasar a semifinales contra los estadounidenses Austin Krajicek y Rajjev Ram.

Carlos Alcaraz no quiere ni hablar del cansancio

¿Cómo va a gestionar Carlos Alcaraz la intensa doble cita que le espera el miércoles? En El Partidazo de COPE, dejó claro que no es tiempo para excusas y no quiere ni oír hablar del cansancio: "Tengo 20 años, no es tiempo de estar cansados", dijo el tenista murciano en el micrófono de José Luis Corrochano.

"Hay que correr cada bola y dejarnos el alma, al final estamos representado a España. No hay que pensar en que no vamos a aguantar físicamente", insistió.

El miércoles comenzará en la Villa Olímpica con un Alcaraz "centrado en el individual, intentaré jugar con la concentración muy alta. Y cuando acabe, mi cabeza hará 'click' y después me centraré en el dobles con Rafa".

Rafa Nadal, y la clave para ganar en dobles

Corrochano pudo preguntarle a Rafa Nadal por las claves para haber arrasado en el 'súper tie-break' en el partido de dobles en el que ganaron a los neerlandeses Tallon Griekspoor y Wesley Koolhof por 6-4, 6-7 (2) y 10-2 para acceder a los cuartos de final.

Rafa Nadal y Carlos Alcaraz salen a la pista de Roland Garros para su partido de segunda ronda en los dobles de los Juegos Olímpicos de París. CORDONPRESS

"Hemos jugado bien todo el partido, pero en dobles cambian las cosas muy rápido", analizó Nadal.

"Tuvimos oportunidades en el segundo set para marcar diferencias, pero no pudo ser. Ellos también jugaron bien". En el 'súper tie-break' la pareja se mantuvo "centrados en todo momento. Empezamos muy fuertes y con la adrenalina muy alta, nos pusimos rápido por delante y eso nos ha dado tranquilidad, hemos jugador un súper tie break muy completo", finalizó.