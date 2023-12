El Getafe se llevó la victoria por 1-0 ante el Valencia en el encuentro que abrió la 16ª jornada en Primera División. Triunfo que se adjudicó el equipo azulón gracias al gol del delantero español Borja Mayoral.

Mayoral, con este tanto, suma ya 9 dianas en lo que llevamos de temporada, iguala con el francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann y se queda a 2 del 'pichichi', el inglés del Real Madrid Jude Bellingham.

Como recoge nuestro compañero Pedro Martín en sus datos, Mayoral ha marcado la mitad de los goles del Getafe en esta Liga (9 de 18). Cabe destacar que por ejemplo Gerard Moreno ha anotado el 36% de los goles del Villarreal y Ante Budimir ha marcado el 35% de los tantos de Osasuna.

Borja Mayoral, en El Partidazo de COPE

En el comienzo del programa de este viernes, se pasó el gran protagonista de la noche e intentó explicar a qué se debe su cambio en el registro goleador.

"Son números muy buenos, son los mejores de mi carrera, y se debe a un cúmulo de cosas: el trabajo diario, el equipo que también acompaña, el juego que tenemos, que atacamos mucho. Y se junta con mi madurez y con la forma de entender el juego, y llegan los resultados", indicó.

El gol de Mayoral llegó tras un gran remate de cabeza después del centro de Juan Iglesias y el ariete confesó que era una de las cosas en las que tenía que mejorar porque los remates con la testa no era su mejor cualidad, pero como apuntó "estoy mejorando y el de hoy ha sido un golazo".

Objetivo en LaLiga

El Getafe, con esta victoria, alcanza ya los 22 puntos en la tabla y se sitúa a 4 puntos de la Conference League que marca la Real Sociedad y está 13 puntos por encima del descenso.

Ante esta situación, el presentador del programa de este viernes de El Partidazo de COPE, Joseba Larrañaga, le preguntó por si han cambiado los objetivos del equipo, dejando la salvación a un lado.

"Sabemos cuá es el objetivo primero", señaló Mayoral aunque dejó la siguiente reflexión sobre una posible clasificación a Europa: "Si seguimos conseguiendo puntos, ¿por qué no? Con la exigencia que entrenamos es para dar un paso adelante y ojalá que lo podamos conseguir. Cada vez está más igualada LaLiga. Estamos en un buen momento".

Selección española

Ante los datos que hemos analizado antes, Mayoral está en números para poder ser llamado por el seleccionador nacional Luis de la Fuente. Como no podía ser de otra manera, también fue cuestionado sobre esta circunstancia en El Partidazo de COPE.

"Este año me la han hecho más de la cuenta, pero eso es bueno", indicaba Mayoral, pero el aseveraba que él se tiene que central en "hacer lo mío".

Sobre su jugador habló el técnico azulón José Bordalás: "Está trabajando muy bien. Está en un gran momento. Está viendo portería con mucho acierto. Llegan los goles y ayuda mucho al equipo, no sólo en la faceta goleadora. Estamos muy contentos con Borja y con todo el equipo. Lo he hablado con él, que tiene un margen de mejora muy grande y tiene que seguir trabajando".

Además, no quiso entrar a valorar la expulsión de su compañero Domingos Duarte porque no había hablado todavía con él y reconoció que este sábado están llamados a entrar a las 9.30h, pero tienen libre el domingo y el lunes. "Mañana no hay báscula porque hemos ganado", bromeó.