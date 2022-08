El Barcelona pone 150 millones de euros para hinchar la venta de sus dos primeras palancas

El FC Barcelona ha puesto de su propio dinero 150 millones para hinchar contablemente el precio de venta de las dos primeras palancas: la venta del 25% de los derechos de TV a Sixth Street. Es por ello que el Barça oficialmente dice haber vendido las dos primeras palancas por 667, cuando Sixth Street solo ha pagado 517. ¿Dónde están los otros 150 millones?. Los ha puesto el Barça. ¿Es legal? ¿Con qué objetivo? ¿Saben sus socios la realidad?

Antes de entrar en esos detalles un ejemplo simple pero didáctico. Imaginen que tengo una moto. Me van a cancelar el crédito de mi tarjeta si no le demuestro al banco que tengo 1.000 euros de saldo. Mi amigo Luis me compra la moto pero solo me da 850 euros. Así que le digo: hagamos una sociedad los dos para usar la moto y le llamamos "Amigos de la Moto".

Yo te la dejo usar un 25% de la semana a cambio de los 850 euros. Y con tus 850, yo pongo 150 más y ya tengo los 1.000. Los ingreso en el banco y ya puedo decir que he vendido la bicicleta por 1.000 euros a "Amigos de la Moto". Y mi amigo Luis dice: Allá tú con tus cuentas y con tu banco, pero yo solo te pago 850.

Como saben el Barça ha pretendido que LaLiga le acepte al Barça la venta de las dos primeras palancas por 667 millones, pero LaLiga ha dicho que sólo le acepta 517.







El Barça había hecho una comunicación oficial difusa y confusa de la operación: "Sixth Street invierte 517, lo que producirá una plusvalía de 667". Después Laporta en Manhattan dijo que "se habían contabilizado 667" y "que esperaba que no hubiese diferencias de interpretación con LaLiga". 150 millones más o menos en Fair Play para fichajes es una barbaridad. Para que lo entiendan: a efectos de Fair Play, en una temporada, lo que consumen aproximadamente (salario + amortización) los fichajes de Lewandowsky (33 millones), Raphinha (23) y Koundé (22) son unos 80 millones. De poder contar con esos 150 o no, la diferencia es por ejemplo no haber tenido que vender las otras dos palancas del 49% de Barça Studios por 200 millones. Así que el Barça hizo una curiosa operación, parecida a la del ejemplo anterior.

1.- Aparece Sixth Street en la vida del Barça. Sixth Street ya tenía relación comercial con el Real Madrid y Joan Laporta y Florentino están relacionados y unidos en el frente SuperLiga .

A Sixth Street lo trae Key Capital cuyos fundadores son Borja Prado y Anash Laghari, éste último Secretario General, Apoderado de la Superliga y persona muy vinculada personalmente de muchos años a Florentino Pérez. El cuadro final de un Florentino ayudando indirectamente a su enemigo a reforzarse con Lewandowsky es llamativo. Curiosa conexión de amigos de negocios y enemigos deportivos Como veremos Laporta ha sacado un buen rédito de mantenerse como socio de Florentino en la Superliga. Otra cosa es lo que pensaran los aficionados del Real Madrid.

2.- El Barça y Sixth Street crean una sociedad filial llamada LOGKSLEY INVESTMENTS S.L. Ambos tienen el 50%.

3.- El Barça vende a dicha sociedad sus derechos de Tv de por vida.

Sixth Street compra sólo los derechos de Tv por un periodo de 25 años y por un importe de 517. El Barça pone otros 150 de su dinero (de los 517 que recibe de Sixth) para comprar, sus propios derechos de TV, desde la anualidad número 26 (año 2048) en adelante.

4.- El Barça recibe de LOGKSLEY Investments 667 por ese 25%. ¿Pero cuál es el truco?

Que de esos 667, 150 los pone el propio Barça.

5.- Esta operación se la acepta al Barça su nueva empresa de auditoría Grant Thornton, obligándole a que la sociedad filial tenga los derechos del por vida.

6.- ¿Qué 3 objetivos tenía el Barça con esta maniobra tan legal como rebuscada?

a) Tratar de que LaLiga aceptara un ingreso de 667 a efectos de Fair Play. Pero en LaLiga dijeron que no. Porque realmente al Barça le entraban sólo 517 millones "nuevos" . No tuvieron suerte con la interpretación. Y ello les obliga a vender apresuradamente (porque LaLiga empieza el 12 de Agosto) las otras dos palancas por 200 millones más. Las palancas no son magia: es venta de patrimonio.

LaLiga no entra en conflicto con el Barça ni con su auditor Grant Thornton a efectos de sus cuentas internas, la información a sus socios y la creatividad contable para aparentar que han ingresado 150 millones más por la venta de patrimonio cuando no ha sido así. Pero en lo que afecta al control económico y al Fair Play ahí sí es donde la Liga no ha tragado.

b) Contablemente producirse 150 millones de un ingreso extraordinario artificial en su cuenta de resultados de la temporada 21/ 22 y 22/ 23. Recordemos que la primera palanca la vendieron el último día de cierre de ejercicio por 207 aunque el Barça dijo que por 267. Los otros 60 los pone el propio Barça

Y la siguiente palanca se vende posterior al 1 de Julio (nueva temporada 22/23) por 310 millones aunque el Barça dice que por 400. Los otros 90 los pone el Barça.

Es un tecnicismo pero a efectos legales, el Barça incluye en el Activo de su balance 150 millones en inversiones financieras que irá amortizando a lo largo de los 25 años, pero consigue tener unos ingresos extraordinarios de 150 millones en las dos temporadas para no dar pérdidas.

Esta jugada al Barça le va a costar fiscalmente una factura importante. Recordemos que en el impuesto de sociedades se paga a la Agencia Tributaria un 25% por los beneficios. El Barça dirá que se compensará esos 37,5 millones de impuestos con pérdidas de otros ejercicios (crédito fiscal), pero la realidad es que siempre tendrá 37,5 millones de impuestos más que pagar.

c) El Barça cerró a 30 de Junio de 2021 sus cuentas con un Patrimonio neto negativo de 450 millones de euros. Con los ingresos de los 717 de las 4 palancas + estos 150 millones artificiales, el Barça estará muy cerca de equilibrar su patrimonio neto negativo (distinto a la deuda) en Junio de 2023. Pero habrá mejorado su Patrimonio Neto con 150 kilos de su propio dinero. Queda la duda ahora de si el Barça debe explicar esta operación a sus socios en una Asamblea Extraordinaria.









El Barça textualmente pidió autorización para "la cesión a uno o más inversores de hasta el 25% de los ingresos por la explotación de los derechos de televisión correspondientes a LaLiga y/o la obtención de financiamiento sobre las base de los referidos derechos de televisión".

La Asamblea lo aprobó por amplia mayoría. Pero no se hablaba de que el Barça se auto-contratara a sí mismo, poniendo dinero de su bolsillo para hinchar la venta de dichos derechos, creando un artificio contable que aparentara que sacaban 150 millones más del dinero real que han obtenido. Esto ya es cuestión de Laporta y su directiva y de los márgenes de transparencia, y tranquilidad del Barça, si desea explicárselo a sus socios o no.

La realidad es que el desfase que traía el Barça de -144 millones de límite salarial, cuando su coste real estaba en cerca de 560, ha obligado al Barça a tener que vender patrimonio e hipotecar ingresos a futuro para ingresar realmente 717 millones de euros con la venta del 25% de derechos de TV para 25 años y el 49% de Barça Studios para siempre (NFTs, Tokens, Metaverso…etc). Y aún así, después de estas 4 palancas o 4 ventas de activos estratégico, después de las salidas de Trincao, Coutinho, Lenglet, Riqui Puig,…etc y los fichajes y renovaciones realizados el Barça todavía no puede inscribir a todos. Puede inscribirlos a casi todos, pero todavía tendrá que concretar alguna salida más de Neto, Memphis…etc. para poder inscribir a uno de los 3 fichajes estrella de la temporada. Lo tiene cerca después de un gran sacrificio.