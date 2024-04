El aviso de Gonzalo Miró a Juanma Castaño sobre el programa en el que participará: "El siguiente"

Juanma Castaño y Gonzalo Miró han participado en el mismo concurso televisivo, aunque no al mismo tiempo. Ambos han estado en MasterChef Celebrity, incluso el director de El Partidazo de COPE ganó la edición de 2021, junto a Miki Nadal. El tertuliano del programa ha confirmado que formará parte de una de las parejas para el reality de Pekín Express.

Gonzalo Miró en MasterChef Celebrity

El tertuliano de El Partidazo de COPE participó en MasterChef Celebrity en la edición de 2020. Gonzalo Miró formó pareja en el concurso Florentino Fernández, aunque fue el noveno expulsado. A pesar de los encontronazos, se llevó una gran relación con su compañero. "Tenemos un sentido del humor muy parecido, muy ácido, muy bestia en ocasiones, pero siempre riéndonos, siempre de una manera muy sana", comentó.

No pudo llevarse la victoria en el concurso, pero se alegró de haber estado. "La sensación es muy positiva. Si es verdad que da pena, porque haber estado tantas semanas con este grupo de gente al final hace que durante un tiempo hayamos vivido como una familia. Muchos sentimientos, todo muy intenso, pero bastante satisfecho", explicó en la entrevista posterior a su salida de MasterChef Celebrity.

Victoria de Juanma Castaño

El director de El Partidazo de COPE participó en MasterChef Celebrity en la edición de 2021, justo un año más tarde que Gonzalo Miró y se llevó la victoria, junto a Miki Nadal. "La sensación es muy positiva. Si es verdad que da pena, porque haber estado tantas semanas con este grupo de gente al final hace que durante un tiempo hayamos vivido como una familia. "Muchos sentimientos, todo muy intenso, pero bastante satisfecho", aseguró Juanma Castaño en una entrevista con Cristina López Schlichting en Fin de Semana en COPE.

"En el supermercado las señoras me preguntaban qué llevaba en el carro de la compra y qué iba a cocinar. Me cogieron como referente y a mí me daba mucha vergüenza, ahí sí me consideraba un impostor porque esas señoras cocinaban mucho mejor que yo", añadió.

El nuevo concurso de Gonzalo Miró

Gonzalo Miró ha participado en Pasapalabra en Antena 3 en 2020 y en el mismo año estuvo en MasterChef Celebrity de La 1. El tertuliano confirmó en El Partidazo de COPE que el próximo concurso en el que va formar parte va a ser en Pekín Express. El reality se creó en 2008 y ha tenido y han habido seis temporadas. Este volverá para su edición de 2024.

Juanma Castaño le preguntó en el programa sobre si ya es oficial y acerca de el tiempo que va a estar en el concurso. "Está confirmado. Cuanto más tiempo, mejor me irá", comentó Gonzalo Miró entre risas. El director de El Partidazo de COPE bromeó con el tertualiano y le dijo "a ver si ganas anda... Mira que vas a programas y no ganas ninguno".

Gonzalo Miró se la devolvió y le contestó "Cuidado, que después de ir yo, probablemente el siguiente en ir serás tu. No sería la primera vez...", replicó el tertuliano en El Partidazo de COPE. Ambos participaron en MasterChef Celebrity, el tertuliano fue el primero, en 2020 y Juanma Castaño le siguió y se llevó la victoria en la edición de 2021.

