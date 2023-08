El aviso con la Liga Árabe de fútbol tras el fichaje de Gabri Veiga: "Cierran el 30 de septiembre"

Arabia Saudí ya es una potencia del deporte después de este verano. Cristiano Ronaldo abrió la caja y tras la estrella lusa se ha multiplicado la apuesta. La Saudí Pro League marca el ritmo y cada día la apuesta se dobla. El último vuelve a salir del fútbol español. Gabri Veiga, que parecía tener su futuro cerrado en Nápoles, se marchará finalmente a Oriente Medio para jugar en el Al Ahli. El periodista Fabrizio Romano soltaba la bomba anoche y escandalizaba a 'El Partidazo de COPE'. Esta fue la reacción de los miembros del programa de este miércoles cuando conocieron la noticia.

Desde la llegada del '7', la liga saudí se ha convertido en un reclamo y este verano muchos otros jugadores de renombre han puesto rumbo a Arabia. "Creo que la liga saudí puede ser una de las cinco mejores del mundo". Esta frase de Cristiano Ronaldo el día de su presentación como nuevo jugador del Al-Nassr sonaba a brindis al sol, pero va camino de no equivocarse. Empezaron ofreciendo mucho dinero a los jugadores, pero han llegado a la era de los grandes traspasos con casi 100 millones por Neymar y no se van a detener. La apuesta por el sportswashing está superando todas las previsiones.

Ni siquiera la multimillonaria Premier League es capaz de frenar el ansia de fichajes de los cuatro grandes de Arabia. Al Hilal, Al Ahli, Al Nassr y Al Ittihad han irrumpido con fuerza y tienen bajo la manga un truco de última hora que Juanma Castaño destacaba en 'El Partidazo de COPE'. Neymar, Benzema, Kanté, Maximin, Kessié, Mahrez, Firmino, Malcom, Savic, Koulibaly, Mendy, Neves, Henderson... La lista se hará más larga ahora con una joven promesa como Gabri Veiga. Arabia se ha convertido en algo más que un cementerio de elefantes en el que alcanzar la madurez futbolística.

El peligro con la Liga Saudí

El PIF controla el 75% de sus cuatro principales clubes: Al Ittihad, Al Nassr, Al Ahli y Al Hilal. La idea, por tanto, es atraer las mayores estrellas posibles y repartirlas entre los equipos punteros, consiguiendo así el campeonato más competitivo posible. Arabia Saudí ha subido la puesta y pone en jaque el mercado de fichajes tal y como lo conocemos hasta el momento. Fichar a las grandes figuras del fútbol en un plan tejido con minuciosidad para promocionar el país, pero también producirlas. Así se entiende el movimiento por Veiga. Puede que no acabe ahí, como reconoce Juanma Castaño.

Ante las críticas que reciben, son claros. Ellos no son China. Aquí no viene nadie a jubilarse. Su plan va más allá de juntar estrellas sin ton ni son. Tiene un fin claro y no pararán hasta conseguirlo. La liga saudí quiere estar en muy poco tiempo entre los mejores campeonatos del mundo. Para ello también han convencido a técnicos de nivel. Ya es la quinta que más ha invertido este verano, por detrás de la Premier, de la Serie A, de la Ligue 1, de la Bundesliga, pero superando a la LaLiga española.

