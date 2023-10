Antonio Lobato destaca el gran problema de Aston Martin para el final de temporada: "Como el resto"

El piloto holandés Max Verstappen ha sumado un triunfo más en esta temporada y ya son 16 las victorias totales, una más para el récord histórico de carreras ganadas en un año natural. El piloto de 26 años, logró su victoria 51 en la F1, la quinta en el circuito de México. También igualó la cuarta marca histórica del piloto francés Alain Prost. El podio de este Gran Premio lo completaron el heptacampeón del mundo, Lewis Hamilton, en segunda posición, y Charles Leclerc en la tercera.

El que se tuvo que retirar al inicio de la carrera fue el piloto mexicano Checo Pérez. El piloto de Red Bull intentó ponerse en primera posición en la propia salida del Gran Premio y terminó llevándose por delante a Charles Leclerc, que pudo reponerse del impacto y terminar la carrera en tercera posición. Pérez salió volando varios metros y rompió el fondo plano de su monoplaza. Pudimos ver al mexicano llorando y muy afectado en el paddock por abandonar la carrera que se disputó en su país de origen: "Sólo pensaba en ganar, ni siquiera en el podio. Vi una oportunidad y me lancé. Arriesgué, pero si me hubiese salido bien, me hubiera puesto primero en la primera curva. Me voy tranquilo, porque lo intenté; pero me voy triste, porque les quería dar la victoria a toda mi gente", explicó, tras bajarse del coche.

En cuanto a los pilotos españoles, Carlos Sainz salió en la primera línea de parrilla (2ª posición) y terminó en cuarto la carrera tras no poder con el Red Bull de Verstappen, que entraba dentro de las previsiones, y con el Mercedes de Lewis Hamilton. Por otro lado, Fernando Alonso tuvo que retirarse de la carrera. Su abandono se sumó al de Checo Pérez, Kevin Magnussen, Logan Sargent y su propio compañero de equipo, Lance Stroll.





Carlos Sainz analizó la actuación de Ferrari en México

El piloto español de Ferrari, Carlos Sainz, confirmó que su equipo está trabajando en las mejoras para su buen funcionamiento en la temporada de 2024 y ha destacado que en el final de este año carecen de la flexibilidad en carrera que tiene los monoplazas Mercedes.

"No tenemos la flexibilidad que tiene Mercedes que hace que los neumáticos duren más que nosotros. Estamos intentando mejorar este aspecto de cara al campeonato del 2024 con las características del nuevo coche", dijo Sainz al terminar la carrera.

Al español le preguntaron sobre su desempeño en la carrera y Carlos Sainz insistió en la superioridad de los Mercedes en el tramo final de la temporada: "El sábado le sacamos a Mercedes tres décimas en la clasificación, mientras que hoy nos han aventajado la misma cantidad por vuelta. No fue una buena carrera. Creo que hemos visto claramente que nos falta algo en carrera en comparación con Red Bull y Mercedes", dijo el piloto de Ferrari.

Fernando Alonso valoró su segundo abandono consecutivo

El piloto de Aston Martin y doble campeón del mundo de Fórmula 1 se tuvo que retirar este domingo en el Gran Premio de México y declaró en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez que fue "una carrera difícil" y que "otro abandono pesa mucho en el campeonato". El piloto asturiano ha cedido la cuarta posición del Mundial a Carlos Sainz tras este último abandono.

Fernando Alonso se retiró nuevamente por problemas en el suelo de su monoplaza: "Fue una carrera difícil. Teníamos poco ritmo durante todo el fin de semana y encima pienso que hemos cogido alguna pieza del coche de 'Checo' o de alguno de los que se tocaron en la primera curva; y nos ha afectado también a la aerodinámica", explicó Alonso.

Alonso también quiso valorar su segundo abandono consecutivo: "Otro abandono aquí pesa mucho en el campeonato; y duele. Pero este año está prácticamente finiquitado. Lo damos por bueno, en el sentido de que nunca pensamos en que íbamos a lograr tantos podios y que íbamos a estar luchando con Ferrari, e incluso con Mercedes, que son coches que han hecho siete u ocho 'poles' en lo que va de año", comentó Fernando.

Lobato informó en El Partidazo que la temporada que viene queda libre como comentarista de la Fórmula 1 y ha dejado claro que esta abierto a cualquier opción, menos a volver a dar las 24 carreras de la temporada.También comentó los motivos del bajón de Aston Martin y las posibilidades reales que tiene el equipo británico a final de temporada.

