Antonio Lobato y Carlos Miquel analizan la situación de Sainz en Ferrari: "Empieza a estar cansado"

El Gran Premio de España nos dejó un sabor bastante amargo en cuanto a la situación de los pilotos españoles en el mundial y en sus propias escuderías. Carlos Sainz quedó sexto por detrás de su compañero Charles Leclerc y volvió a sufrir una estrategia de equipo desastrosa, que le obligó a terminar la carrera con neumáticos duros y con un ritmo mucho menor que el de su compañero de escudería. Por su lado, Fernando Alonso quedó duodécimo, aunque por delante de su compañero Lance Stroll. La situación del asturiano es preocupante por el bajón de Aston Martin esta temporada y por la renovación del español por otro año más con la escudería inglesa.

Verstappen sigue volando hacia su cuarto título mundial consecutivo

A pesar de no conseguir la 'pole', el piloto neerlandés se puso primero en la segunda vuelta de la carrera tras adelantar a Norris y a Russell, que se puso primero tras pasar por el exterior al piloto de Red Bull y al piloto de McLaren en la primera vuelta. No le duró mucho la alegría al piloto de Mercedes, que vio como Max le adelantaba para no volver a perder la primera plaza en toda la cerrera (salvo en las paradas en boxes). El piloto de Países Bajos también se vio beneficiado en cierto punto por el 'tapón' de Russell a Norris y por el margen que le permitió abrir con Lando.

Max Verstappen, del equipo Oracle Red Bull Racing, celebra la victoria en el Gran Premio de España de Fórmula 1 | EFE





"Conseguí ponerme al frente en la segunda vuelta, lo que finalmente arregló mi carrera; y el equipo efectuó un sensacional trabajo, ya que fuimos agresivos con la estrategia y tomamos las decisiones adecuadas en todo momento", opinó Verstappen. Con este triunfo, Max ha logrado el podio 106 de su carrera y se coloca con una ventaja de 69 puntos sobre su perseguidor Lando Norris (219 y 150).

El piloto también quiso manifestar su orgullo por el esfuerzo y el trabajo de Red Bull para mejorar el coche durante los últimos Grandes Premios: "Fuimos realmente fuertes, no cometimos ningún error; y el equipo también completó el 'pit stop' más rápido del año, también; algo que fue sensacional de ver. Así que fue un fin de semana fuerte en líneas generales".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Alonso, descontento tras el mal fin de semana en Barcelona y avisa: "En Austria no espero nada y espero un 'mini funeral' en cada rueda de prensa"

Fernando Alonso subiendo al monoplaza | EFE

El piloto asturiano se bajó del monoplaza en Barcelona y no dudó en intentar vislumbrar de una forma realista lo que le espera en los próximos Grandes Premios con su Aston Martin: "No va a haber mejoras ni en Austria, ni en Silverstone. Ojalá fuera otro deporte, en el que le pones más energías o le pones más ganas; y cambian las cosas. Las características del circuito pueden cambiar un poco el orden de la parrilla, pero es lo que hay: ahora toca apretar los dientes unas cuantas carreras", aseguró el español.

Fernando Alonso insistió en la idea de que ni él ni el equipo pueden estar contentos con el desarrollo del coche en las últimas carreras y con quedar por detrás de los puestos que hacen puntuar a los pilotos: "No estamos contentos, que quede claro. No vamos a decir que estamos contentos de estar aquí, fuera de los puntos ¿Nos gustaría estar en el podio? Sin duda alguna. Pero vamos a intentar ganar algún día; en un corto futuro, esperemos. Y para eso hay que caminar antes de correr. Y ahora mismo no sabemos ni caminar. Así que vamos poco a poco".

Audio





Canales de Whatsapp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).