Ana Peleteiro desvela los porcentajes de los aspectos mentales y físicos en una final olímpica: "Un 80%"

Ana Peleteiro es una de las atletas españolas más laureadas de la historia, bicampeona de Europa, y ganadora de hasta siete medallas entre todas las competiciones que ha disputado. Es por ello que, se presenta a estos Juegos como una de las caras más reconocibles del combinado olímpico español.

Sin embargo, tan solo ha participado en una ocasión en unos Juegos Olímpicos, fue en Tokio 2020, durante el verano de 2021. Peleteiro, en su primera participación ya fue medallista, logró el bronce con un salto en la final de 14,87 metros. Esta marca fue récord de España, y tan solo la pudieron superar la venezolana Yulimar Rojas, y la portuguesa Patrícia Mamona. Esta gesta, le hizo ser nombrada en 2021 mejor atleta del año por la Real Federación Española de Atletismo.

Ana Peleteiro bronce en Tokio 2020

En la previa de estos juegos, se ha pasado por el Partidazo de Cope para analizar diferentes aspectos de la previa de estos Juegos Olímpicos.





Momento en el que se encuentra

La atleta española hizo un alto en el camino en el año 2022, cuando dio a luz a su primera hija. Hasta febrero de 2023 no volvió a entrenar, y su primera competición fue ese mismo junio en los Juegos Europeos, donde fue séptima. A sus 28 años, Peleteiro le ha comentado a Manolo Lama que se encuentra en paz consigo misma y satisfecha con el trabajo hecho hasta ahora.

Ha confesado que antes de la entrevista venía de su terapia, ya que para ella trabajar el nivel mental es: "Un factor superimportante a la hora de mi rendimiento y los grandes campeonatos". Por último, al ser preguntada por su estado de nervios, ha afirmado que: "Una vez llegué a París llega el nerviosismo, y la ansiedad porque sea el día de la competición. Pero ahora mismo estoy tranquila, descansando mucho que es algo que ya no es tan común en mi vida, tener estas dos semanas para mí está siendo muy gratificante".

Ana Peleteiro en Tokio 2020





Recuerdos de sus inicios

Ana Peleteiro ha sido preguntada por qué decía que quería ser de pequeña. La atleta ha sorprendido: "Desde que tengo memoria, mi padre me preguntaba en el colegio, y yo respondía que quería ser campeona olímpica. Solo contemplaba esa opción la verdad"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La medallista se marchó de Galicia a Madrid con 16 años, y no precisamente bajo la aprobación de su abuela, tan admirada por la atleta, que le dijo a la tía de la deportista que: "Esta niña yéndose a Madrid no va a llegar a nada". Peleteiro ha mostrado que entendía por qué su abuela no confiaba en este movimiento "Ella sabía que era muy pequeña, me gustaba más la fiesta que a un tonto un lápiz, y que era muy despistada. No lo dijo a malas, pero se le olvidaba que soy muy despistada, pero me suelo saber rodear. Me despisté unos años pero luego encontré el camino".





Ausencia de Yulimar Rojas

Una de las grandes favoritas, Yulimar Rojas, no competirá en estos Juegos por una lesión en el tendón de Aquiles. Ana Peleteiro ha sido preguntada por ello y ha afirmado que: "Es malo y bueno, obviamente que ella no esté abre el podium, estaría mintiendo si dijese que no. Yo siempre digo que en el atletismo el pavo nunca está servido, siempre hay sorpresas en todos los campeonatos y todo puede pasar. Todo el mundo puede tener un mal día, pero en condiciones normales ella es la ganadora".

La atleta española ha confesado que la "echa de menos", además ha añadido que: "En los entrenamientos, antes con ella siempre tenía un referente a no poder relajarme, ahora eso lo tengo que trabajar yo sola, motivarme yo sola. Soy la única triplista del grupo femenina, y es un poquito más complicado". Por último ha contado que sabe que tiene su apoyo, y que el otro día la venezolana le dijo: "Por favor que ese titulo sea tuyo".





Mentalidad

Manolo Lama le ha pedido a Ana Peleteiro que le diese un consejo a Antía Jácome para estos juegos. La atleta afirmaba que con el piragúismo la cogían pero, que cree que: "Todos los deportes es un poco lo mismo, estar seguro de uno mismo, del trabajo que hemos hecho hasta ahora. No porque la que tengamos al lado tenga más experiencia que nosotros, o visualmente sea mejor significa que nos vaya a ganar, al menos es la mentalidad con la que salgo a pista"

La mentalidad es un aspecto clave, la propia Ana Peleteiro ha confesado hasta qué punto en comparación con el físico: "A la hora de hacer atletismo como tal, El físico es fundamental, a la hora de competir en una final olímpica, el 80% es mental y el 20% es físico".

Canal de Whatsapp de Tiempo de Juego o El Partidazo de COPE

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo de COPE, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).