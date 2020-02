Alejandro Blanco, en COPE: "Ante el mínimo riesgo por el coronavirus, el COI anulará los Juegos Olímpicos"

La amenaza del coronavirus ha provocado la suspensión de varios enventos deportivos. La FIA, por ejemplo, anunció la cancelación del Gran Premio de China de Fórmula 1 por la propagación del virus. ¿Y los Juegos Olímpicos de Tokio? ¿Están en peligro?



Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, entiende la inquietud que puede provocar el coronavirus por las noticias que van llegando, pero "se están tomando las medidas acertadas". "No tengo ningún temor a este tema. Las medidas de seguridad son fiables. Queda tiempo, hay una gran alarma, pero hay que tener la más mínima seguridad. Ante el mínimo riesgo por el coronavirus, el COI suspenderá los Juegos Olímpicos o los celebrará en otro lugar. El COI no va a permitir que más de 2 millones de personas corran peligro".



La organización de Tokyo 2020 asegura que el coronavirus no afectará a la celebración de los Juegos "No estamos considerando cancelar ni posponer los Juegos por el coronavirus", aseguró el presidente del Comité Organizador de Tokyo 2020. 13 feb 2020 - 10:50

El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, no puso fecha a las próximas elecciones a la Real Federación Española de Fútbol. "Según la normativa, las Federaciones Olímpicas las celebran después de los Juegos Olímpicos, las no Olímpicas, antes. En este sentido, las Federaciones son entidades privadas. No tiene sentido que alguien marque cuando se hacen las elecciones. Las tienen que hacer todas en año olímpico y en función del calendario que tengan", ha explicado, Alejandro Blanco, en El Partidazo de COPE.



Preguntado por el próximo abanderado español en los Juegos Olímpicos de Tokio, Alejandro Blanco no negó que Saúl Craviotto y Mireia Belmonte sean los encargados de llevar la bandera española en la ceremonia de apertura de Tokio 2020. "La decisión la va a tomar la Junta de Federaciones Olímpicas que la forman los 33 presidentes de Federaciones Olímpicas de verano en una reunión. Se puso la norma del deportista más laureado a nivel olímpico. En esa norma se priman los oros, las platas y los bronces. Hasta ahora no han llevado dos deportistas la bandera", ha remarcado el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, en El Partidazo de COPE.