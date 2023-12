El alegato de Juanma Castaño a favor de las opiniones dispares: "No queremos contentar a todos"

El Partidazo de COPE analizó este lunes el nuevo lío de la selección española femenina. Y es que durante el partido que disputó España ante Italia, el combinado nacional comenzó la segunda parte con diez jugadoras porque Montsé Tomé no pudo sustituir a tiempo a Aitana Bonmatí. La ganadora del Balón de Oro pidió quedarse en el banquillo porque "estaba indispuesta" y tan solo saltaron al terreno de juego nueve jugadoras de campo, hecho que dio lugar a uno de los goles de Italia.

?? #LaOpiniondeJuanma sobre la diferencia de opiniones en los medios de comunicación



??? "Hoy en día discutir está mal visto, pero discutir es fantástico"



???? "Tenemos que acostumbrarnos a escuchar cosas con las que no estamos de acuerdo"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/3vaGYixUep — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 4, 2023

Los tertulianos del programa y Juanma Castaño dieron sus diferentes puntos de vista, algo que el director aplaudió con un alegato.

"Aquí no hay sectores. El Partidazo de COPE no es un programa en el que todo el mundo opina lo mismo y eso lo detesto, no lo puedo soportar. Y voy a decir algo más...mucha culpa de esto la tienen los oyentes. Porque los oyentes califican un programa como bueno o malo muchas veces en función de si están de acuerdo o no con lo que se dice. Y un programa no es bueno o malo por eso", empezó diciendo Juanma Castaño.

Y agregó seguidamente: "Tenemos que acostumbrarnos a escuchar cosas con las que no estamos de acuerdo. Y muchos consumidores de medios de comunicación dicen que cambian de programa porque no están de acuerdo con algo".

Pero Juanma Castaño no conluyó ahí y fue más allá con su breve discurso: "No estamos dispuestos, los primeros nosotros y después los oyentes, a escuchar opiniones contrarias. Y esto va radicalmente contra lo que es el espíritu de cualquier democracia que es discutir, dialogar, discrepar...Hoy discutirestá mal visto y es fantástico en términos de educación. Y a los periódicos les pasa mucho. Los periódicos no quieren publicar noticias contrarias a la opinión de sus lectores porque si lo publican eso dejan de comprarles los de su lado".

Por último el director de El Partidazo de COPE quiso mandar un contundente mensaje: "Haciendo todo esto eres preso de querer contentar a todo el mundo. Y aquí eso no sucede, aquí unos opinan unas cosas y otros otras".

Aunque antes de concluir Ángel García y Mónica Marchante mostraron sus discrepancias con que tan solo se hable de las polémicas de la selección española femenina. Y es que ambos tertulianos reivindicaron la conquista del Mundial en el pasado mes de agosto, algo que parece opacado por todos los temas extradeportivos que rodean al combinado nacional desde entonces.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego, únete ya a nuestro canal de Whastapp PINCHANDO AQUÍ: https://t.co/OSyaGOtQIB