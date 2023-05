Akapo, en El Partidazo de COPE: "Creo que el Real Madrid tendría que haberse ido del campo"

En El Partidazo de COPE, Juanma Castaño habló con el ex futbolista del Cádiz Carlos Akapo, que en 2022 recibió un insulto racista de un seguidor del Granada en un partido de LaLiga. Sobre lo sufrido por Vinicius en Mestalla, Akapo afirmó que "es asqueroso, no se puede explicar. La gente que va a un campo a insultar por el color de piel, que no fue solo en el campo, también a la llegada del autobús con un colectivo bastante grande, es asqueroso".

Akapo también comentó un conflicto racista ocurrido en la liga de Estados Unidos en la que juega y con el que se actuó de manera casi inmediata: "En EEUU tuvimos hace poco un problema con un jugador de NY Red Bull al que le llamaron mono y la Liga actuó rápidamente, se le pusieron seis partidos de sanción, multa económica y multa al equipo. Aquí son muy tajantes".

¿España es racista?

Por último, el futbolista habló de si España es un país racista: "España no es un país racista, pero si te pones en la posición de Vinicius, llegas a España, tienes muchos actos racistas, ¿qué piensas de España?. Hay muchas situaciones en el día a día que, ya no en el fútbol, que suceden. En el fútbol podemos denunciarlo y hay que actuar con más mano dura.

"Soy pesimista porque creo que nosotros como jugadores, aunque nos saltáramos el protocolo, deberíamos hacer más ruido si vemos que no están cambiando las cosas. Deberían haberse ido del campo, Vinicius está en todo su derecho; lleva mucho tiempo denunciando y no se hace nada, no nos ampara nadie".