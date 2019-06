El aficionado español que animará a la Selección en las Islas Feroe

La Selección española no estará sola este viernes en las Islas Feroe. Miguel Ángel Calleja, seguidor de La Roja, verá el encuentro de la fase de clasificación para la Euro 2020 en Tórsvøllur.



"Suena un poco raro, pero somos una peña que seguimos a la Selección allá donde juegue, sea en una Eurocopa o en un Mundial. Viajamos a todos los sitios", ha dicho Miguel Ángel, en El Partidazo de COPE. Sobre el coste del viaje para ver el partido, Miguel Ángel ha explicado que "ronda los 600 euros entre vuelo, hotel y entrada".



Manolo Lama ha intervenido durante la entrevista al seguidor español y ha bromeado sobre el coste de la vida en las Islas Feroe: "Si no comes, no coges un taxi y no bebes nada, es barato".