Muguruza, en COPE: "Pregunté a Nadal qué hacía para poder dormir antes de los partidos importantes"

Garbiñe Muguruza, número 15 del mundo, ha atendido a El Partidazo de COPE este jueves desde su habitación de hotel en Australia donde se encuentra cumpliendo la cuarentena exigida por el país a todos los tenistas que vayan a participar en el primer Grand Slam de la temporada. La española nos habla de sus opciones en el torneo, de sus vacaciones especiales en el Kilimanjaro y con la Guardia Civil y de sus sueños futuros.

Cuarentena en Australia

Recien levantada, Garbiñe Muguruza vive sus últimas horas de encierro: “Me tienen todavía en cuarentena, creo que me dejan salir hoy a partir de las 18:00 de la tarde. Soy muy privilegiada por el hecho de poder salir cinco horas, entrenar y cansarme. Soy muy afortunada con respecto al resto de compañeros", explica.

"Hay gente a la que le ha tocado estar encerrada quince días sin poder salir y no es lo mejor de cara a un Grand Slam. Va a haber resultados sorpresas porque hay gente que no ha llegado del todo preparada. Suerte que nadie se lesione porque mucha gente no va a poder entrenar bien", lamenta. "Intento mantener buen humor. La clave de este 2021 es saber llevar estos momentos. No hay que amargarse porque va a ser así durante gran parte del año o sonrió y tengo buena energía o no…".

Confiesa, además, que ha llevado bien la situación y que sabía que era lo necesario para poder jugar el torneo. "No puedo dar consejos a todo el mundo. En mi caso, sino estoy aquí y paso por las normas de Australia estaría en mi casa sin hacer nada. Si quiero hacer mi trabajo tengo que pasar por las reglas del país, sino estaría en el sofá de mi casa, que no me motiva mucho".

Sobre cómo llega al torneo apunta que "he intentado prepararme lo mejor posible jugando en Abu Dabi y otro torneo que empezará aquí la semana que viene. He hecho mis deberes para ver si se da un buen Gran Slam".

Vacaciones especiales con la Guardia Civil y en África

La española ha pasado sus vacaciones de final de año ayudando y colaborando con los grupos de rescate de la Guardia Civil y nos ha explicado su experiencia. “Siempre he querido hacer un entrenamiento militar y como jugaba al tenis y viajaba era imposible. En la cuarentena pude contactar con la Guardia Civil y crear un programa para tener una experiencia con cada ámbito y rama que ellos tienen: rescate, defensa personal, emergencias… fue una gran experiencia. Yo juego delante de 20.000 personas y la gente lo ve, pero lo de ellos no lo ve nadie y salvan muchísimas vidas", cuenta.

"Estuve una semana y todos los días hacía cosas diferentes. Necesitaba hacer cosas que me hicieran sentirme viva. Hacer rescates en helicóptero impresiona, bucear en cuevas… Me fui al Kilimanjaro, estuve tres semanas a Tanzania. La gente de mi alrededor no lo entiende. Fue lo mas duro que he hecho en mi vida, quería esa experiencia. Se tardan seis días en subir y uno en bajar", desvela sobre su experiencia en África.

"Mucha gente me pregunta por qué hago estas cosas. No lo hago por el tenis, lo hago porque me gusta hacer cosas que me pongan al límite y a prueba para saber dónde está mi límite y expandirlo haciendo cosas de las que no estoy segura del todo. Eso me da mucha energía y confianza en mi misma. En el tenis supongo que me ayudará en momentos de dificultad porque he sido capaz de hacer cosas más duras, pero no lo hago por el tenis".

Garbiñe Muguruza y el tenis

En Australia estará junto a ella su entrenadora Conchita Martínez: "Siempre nos hemos llevado muy bien y ahora no es diferente. Nos conocemos desde que tenía 15 años. No es muy dura, tiene mucha empatía y experiencia y sabe cuándo apretar y aflojar porque ella ya ha estado en mi piel. Ese es el extra de Conchita y es lo difícil de encontrar".

"Al principio de mi carrera era más rebelde y me costaba más escuchar y comunicar, con el tiempo he ido aprendiendo la importancia de tener una perspectiva diferente y no quedarme con lo que pueda estar afectándome. Ahora soy un ángel en la pista…", apunta.

Preguntada por dónde reside reconocer que "vivo en Suiza, desde hace casi seis años en Ginebra. Allí está mi vida, aunque realmente vivo en un avión y en hoteles. En España últimamente he estado en Marbella porque necesitaba un clima bueno ya que no podía viajar".

Sobre su relación con Nadal dice que es bastante buena y cuenta una anécdota con el mallorquín: "Con Nadal me llevo bien. Nos vemos en el circuito y en los torneos. Hablamos de tenis, de todo y nada, del torneo de cómo estás, cómo te sientes. El año pasado me costaba dormir y le pregunte cómo hacía para poder dormir antes de los partidos importantes… y me dijo pues cómo tú, nada…"

De su adaptación al nuevo formato del tenis en burbuja dice que "el año pasado ya teníamos bastantes torneos en los que no podíamos salir y eso no es novedad. He venido mentalizada, me he hecho una lista de películas, series, veo entrevistas, estudio francés…"

Planes de futuro

Garbiñe Muguruza le pide al futuro seguir sintiendo que puede ganar títulos importantes: “Satisfecha me iría con una carrera exitosa con todo el largo recorrido desde que era una niña en Sudamerica. He ganado Grand Slam, he sido número 1 y ahora me motiva seguir ganado y estando en finales. Me gustaría ganar los cuatro grandes, pero no es posible decirte una cifra".

“Tengo un montón de aventuras pensadas, pero no puedo decir nada porque no se cuando las voy a hacer y además tengo que ir con cuidado estando en activo para no hacerme daño: algo de velocidad de montarme en algo que vaya muy rápido, con el mar, con la montaña…", dice sobre sus próximas aventuras.

Por último reconoce que "me gusta el fútbol", pero señala que "no tengo ningún equipo en especial" y desvela que "me gusta mucho Sergio Ramos".