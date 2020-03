El Partidazo de COPE (Programa Completo, 10-03-2020)

El Valencia, eliminado de la Champions League tras perder con el Atalanta 3-4, con 4 goles de Illic (4-8, en el global de la eliminatoria).

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y la Asociación de Futbolistas Italianos solicitan a la UEFA que los partidos entre equipos italianos y españoles sean suspendidos. Durante la noche de este martes, la AFE, el sindicato de futbolistas españoles, se ha unido con el sindicato de futbolistas italianos (AIC), y han emitido un comunicado conjunto.En dicho comunicado, lo más importante son dos puntos:

· Punto 4, en el que indican que jugar un partido en Italia, país al que deben viajar Getafe y Sevilla (en sus respectivas eliminatorias de la Europa League), pondrá en riesgo la salud de muchos futbolistas y de muchas personas.

· Punto 6: AIC y AFE piden conjuntamente a la UEFA que los partidos entre equipos italianos y españoles sean suspendidos para que se disputen en el futuro en condiciones de mayor seguridad y menor emergencia nacional en los dos países.

El deporte español se cierra por el coronavirus: el Barcelona-Nápoles se jugará a puerta cerrada; las dosm próximas jornadas de LaLiga también se disputarán a puerta cerrada.

LaLiga no descarta que se suspenda la competición por el virus del coronavirus. Isaac Fouto contó en El Partidazo de COPE de este martes que desde LaLiga no se descarta que se tenga que parar la competición si la situación va a peor. Si de aquí al viernes se empeora mucho, siempre se va a seguir lo que diga el Gobierno. LaLiga ya está en el siguiente escenario y se han buscado fechas en el caso de que haya recuperar jornadas más adelante.

Ángel Torres anuncia que, en este momento, el Getafe no viajará a Milán para enfrentarse al Inter el próximo jueves 19 de marzo para disputar la vuelta de los octavos de la Europa League.

Entrevistamos a David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles: "Hay que suspender LaLiga, por encima de todo está la salud de las personas".

Hablamos en El Partidazo de COPE con David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, sobre la petición de parar LaLiga debido a la crisis del coronavirus, que ha llevado a jugar las dos próximas jornadas a puerta vacía: “Hay que suspender LaLiga, por encima de todo está la salud de las personas. Hemos mandado una carta al CSD con nuestra preocupación. Lo principal para el sindicato es la salud de nuestros miembros”.

Entrevista a Josep Vives, portavoz del Barcelona: "Ningún jugador del Barça nos ha pedido no jugar, ni lo contemplamos".

"Ningún jugador del Barça nos ha pedido no jugar. Hace unos cuantos días hicimos una comunicación con los deportistas del club y con empleados sobre las medidas que íbamos a tomar. Además, se respondieron dudas y preguntas y no hemos tenido ninguna queja y nadie ha dicho que no quiera disputar un partido", explicó Vives en la entrevista concedida a Juanma Castaño. Tampoco esperan que ningún miembro del club cambie de idea en los próximos días: "No contemplamos ese escenario. Tan sólo estamos siguiendo las indicaciones de los órganos competentes".

