¿Tiene razón Bale cuando dice que los jugadores son tratados como robots?

En el tiempo de tertulia de 'El partidazo de COPE', Tomas Guasch, Elías Israel, Luis García y Dani Senabre han valorado este martes las palabras del galés. "Que se dedique al golf", ha dicho Dani Senabre. "Cada cosa que aparece nueva sobre Bale va en contra de su imagen", ha añadido

Elías Israel cree que hay que esperar a ver el documental, aunque considera que el futbolista hace una reflexión general sobre el mundo del fútbol. "Yo creo que su mente es de emprendedor, alguien que le gustaría manejar su vida y no un empleado que cumple con lo que se manda. Yo quiero entender el contexto en el que lo ha dicho" Luis García.

"Si consideramos que hay compañeros suyos que el primer día que se fueron a jugar a Europa se dejaron el pasaporte a casa, no me extraña que les marquen el camino", ha dicho por su parte Guasch. Además, él también ha recordado que leyendas como Romario dijeron en su día que el fútbol no les gustaba.